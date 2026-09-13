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最適合混合式辦公城市 亞特蘭大居冠

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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在全美大城市中，亞特蘭大今年表現出色，5月時榮登最佳職業發展(launching a career)城市榜首，並躋身最佳休閒城市前五名，同時也被評為2026年全美第二大「購房者友好」(buyer-friendly)市場。此外，亞特蘭大在混合式辦公(hybrid working)方面也遙遙領先。

這是由彈性辦公室公司Hubble所做的最新分析得出的結論。Hubble隸屬於房地產軟體和數據研究公司Yardi。分析顯示，目前全美實際至辦公室工作的人數仍僅略高於疫情前的一半。

Hubble分析顯示，在研究的203個全美人口超過10萬的城市中，亞特蘭大在最適合混合辦公方面穩居第一。

該分析將每個城市都根據五個類別共20項與混合辦公相關的指標進行評分。這些因素涵蓋了生活品質、生活成本、辦公空間取得、通勤和旅行以及勞動力市場等。

數據顯示，亞特蘭大市是全美最適合混合辦公的城市，遙遙領先排名第二的聖路易、第三的匹茲堡、第四的安娜堡(Ann Arbor)和第五的博爾德(Boulder)。

亞特蘭大的優勢在於其相對較低的生活成本和每10萬居民中擁有41.7個共同工作空間(coworking space)的高密度—這是所有城市最高的。

根據Hubble的總結，亞特蘭大的共同工作者平均每月相關支出為199元，「這在美國主要市場中屬於最低水準之一，遠低於220元的全國中位數」。

亞特蘭大每10萬居民擁有470個混合式工作(hybrid job)職位，約四分之一的亞特蘭大居民表示目前有彈性的工作安排。

分析指出，亞特蘭大一些較不樂觀的發現包括了平均單程通勤時間(近27分鐘)、替代交通方式的使用比例(11.4%)以及整體步行指數(48/100)和自行車指數(42/100)。

哈伯研究所的研究方法參考了美國人口普查局(U.S. Census Bureau)、聯邦通訊委員會(FCC)、步行指數(Walk Score)、美國經濟分析局(U.S. Bureau of Economic Analysis)和公共土地信託基金(Trust for Public Land)等機構的數據。

精華 FAQ

  • 亞特蘭大在Hubble針對203個人口超過10萬的城市分析中排名第1，成為全美最適合混合式辦公的城市，明顯領先其他主要城市。

  • 主要原因包括生活成本相對較低、每10萬居民有41.7個共同工作空間，且共同工作者月支出約199元，低於全國中位數220元。

  • 亞特蘭大的不足包括平均單程通勤近27分鐘、替代交通使用率僅11.4%，以及步行指數48分、自行車指數42分，顯示步行與騎乘環境仍有限。

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