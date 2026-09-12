台美機器人產業鏈加速對接 喬州促進RoboGeorgia與RoboTaichung策略結盟

亞橋基金會主席、藍濤亞洲總裁黃齊元及晶翔機電副總經理張景翔等人，近日訪問喬治亞州桃樹角市好奇心實驗室(Curiosity Lab)，圖為一行人參觀桃樹角市智慧城市及好奇心實驗室建設模型。(桃樹角市提供)

台灣與美國喬治亞州 機器人產業合作持續升溫！位於桃樹角市(Peachtree Corners)的好奇心實驗室(Curiosity Lab)，近日接待亞橋基金會主席、藍濤亞洲總裁黃齊元(CY Huang)、以及晶翔機電(JMEX)副總經理張景翔(Martin Chang)等人，在第四屆喬州機器人高峰會(RoboGeorgia Summit)舉行前，就RoboGeorgia與RoboTaichung建立合作聯盟的可能性深入交流，進一步串聯喬治亞州與台灣兩地機器人產業生態系。

這項最新進展，也是今年5月立法院副院長江啟臣 率團訪問喬治亞州後，台美產業合作的延續。當時江啟臣在黃齊元等人陪同下，拜會喬治亞州政府、桃樹角市及好奇心實驗室，並參訪喬治亞理工學院，積極為台中精密機械、AI機器人及無人機產業開拓美國市場。

台灣擁有全球領先的半導體與科技製造實力，台中更具備深厚的精密機械產業基礎；喬治亞州則已建立蓬勃的科技與創新生態系，逐漸成為國際企業拓展美國市場的重要據點。

江啟臣5月訪問時曾指出，台中擁有從關鍵零組件到整機製造的完整產業鏈，具備發展人形機器人的良好基礎；若進一步結合美國在AI、軟體及研發方面的優勢，可形成互補雙贏的合作模式。目前東海大學已與喬治亞理工學院建立合作關係，並推動「RoboTaichung」計畫。

位於桃樹角市的Curiosity Lab，則成為這項台美合作的重要平台。這座智慧城市創新測試環境結合AI、即時數據分析及道路基礎設施，讓新科技能在真實環境中進行測試與驗證。

對尋求進入美國市場的台灣機器人及科技企業而言，Curiosity Lab不僅提供技術測試環境，也有助企業了解美國法規、產品認證、資料隱私及市場落地等問題，為台灣科技企業進軍美國提供一個實際的對接窗口。

這一系列交流背後，亞橋基金會持續扮演台美產官學合作的橋樑。從江啟臣5月率團訪喬，到此次黃齊元、張景翔等人再次與Curiosity Lab交流，合作已由參訪與理念溝通，逐步朝建立長期產業合作機制發展。

Curiosity Lab表示，深化與亞橋基金會及JMEX等組織的關係，有助於匯聚不同國家的創新力量，並在桃樹角市創造更多國際合作機會。而RoboGeorgia與RoboTaichung研議進一步結盟，逐步為喬治亞州與台灣機器人產業建立更緊密的連結。