喬州50選區罕見雙華裔女性對決 歐曉瑜、段穎哲10月8日辯論

令喬州華人社區矚目的歐曉瑜、段穎哲辯論會。(圖主辦單位提供)

2026年喬治亞州大選逐漸升溫，備受亞特蘭大華人社區關注的喬治亞州眾議院第50選區(Georgia House District 50)，將於10月8日(周四)舉行候選人辯論會。民主黨籍現任州眾議員歐曉瑜(Michelle Au)與共和黨 候選人段穎哲(Azure Duan)將同台，就選區及喬州 重要議題直接面對選民。

辯論會將於當日晚間7時至8時，在Johns Creek一凡活動中心(Yifan Event Center)舉行，由會計師楊大巍(Dawei Yang)及卡特中心(The Carter Center)中國事務高級顧問劉亞偉(Yawei Liu)共同主持。

今年第50選區選戰格外受到華人社區矚目，兩黨候選人均為華裔 女性。歐曉瑜代表民主黨尋求連任，段穎哲則代表共和黨挑戰，兩人將於11月3日大選正面交鋒，形成喬州政壇少見的「雙華裔女性對決」。

第50選區完全位於富頓郡(Fulton County)境內，主要以Johns Creek市為核心，並涵蓋與之相鄰的Alpharetta部分地區。Johns Creek是大亞特蘭大地區高科技及專業人士聚居城市之一，居民教育程度及家庭收入較高，亞裔人口比例突出，其中包括相當規模的華人社區，因此第50選區選舉受到大亞特蘭大華人及亞裔社區高度關注。

歐曉瑜為第二代華裔美國人，父母移民自香港。歐曉瑜具有醫師及公共衛生專業背景，畢業於Wellesley College，之後取得Columbia University醫學博士(M.D.)及公共衛生碩士(M.P.H.)學位，並從事麻醉科醫療工作。她與家人2008年遷居喬州，育有三名子女。

歐曉瑜2020年當選喬州參議員，成為首位當選喬州參議員的亞裔女性，之後因選區重劃轉戰州眾議院，2022年當選第50選區州眾議員，目前尋求連任。她此次競選政見聚焦家庭、教育、醫療及公共安全，包括加強公立學校及心理健康服務、因應青少年電子煙及尼古丁成癮、推動槍枝安全及安全儲槍、降低醫療及救護車帳單負擔、透過減稅及兒童保育稅收抵免減輕家庭負擔，以及擴大醫療人力、農村與婦幼醫療服務。

共和黨候選人段穎哲為來自中國的第一代移民，具有科技、中醫及企業經營背景，曾取得軟體工程碩士及成都中醫大學博士學位，早年從事軟體工程及顧問工作，之後投入中醫及針灸領域，並參與亞特蘭大華人社區活動。此次為段穎哲首次投入公職選舉，競選政見包括降低生活成本及稅負、教育、支持小企業發展，以及加強社區與公共安全等。

10月8日活動6時起，地點為一凡活動中心(Yifan Event Center，6000 Medlock Bridge Pkwy, Ste F100, Johns Creek, GA 30022)。一凡另提供每人25美元自助晚餐，晚餐自由參加，費用於抵達後直接支付給一凡；候選人辯論會則於晚間7時正式開始。主辦單位特別提醒，無論是否參加晚餐，出席辯論會均須事先RSVP登記，以方便預估出席人數及準備餐點。活動詳情及RSVP可洽：678-591-7298，https://rsvp.yifanrestaurant.com/。