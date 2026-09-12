喬州50選區罕見雙華裔女性對決 歐曉瑜、段穎哲10月8日辯論
2026年喬治亞州大選逐漸升溫，備受亞特蘭大華人社區關注的喬治亞州眾議院第50選區(Georgia House District 50)，將於10月8日(周四)舉行候選人辯論會。民主黨籍現任州眾議員歐曉瑜(Michelle Au)與共和黨候選人段穎哲(Azure Duan)將同台，就選區及喬州重要議題直接面對選民。
辯論會將於當日晚間7時至8時，在Johns Creek一凡活動中心(Yifan Event Center)舉行，由會計師楊大巍(Dawei Yang)及卡特中心(The Carter Center)中國事務高級顧問劉亞偉(Yawei Liu)共同主持。
今年第50選區選戰格外受到華人社區矚目，兩黨候選人均為華裔女性。歐曉瑜代表民主黨尋求連任，段穎哲則代表共和黨挑戰，兩人將於11月3日大選正面交鋒，形成喬州政壇少見的「雙華裔女性對決」。
第50選區完全位於富頓郡(Fulton County)境內，主要以Johns Creek市為核心，並涵蓋與之相鄰的Alpharetta部分地區。Johns Creek是大亞特蘭大地區高科技及專業人士聚居城市之一，居民教育程度及家庭收入較高，亞裔人口比例突出，其中包括相當規模的華人社區，因此第50選區選舉受到大亞特蘭大華人及亞裔社區高度關注。
歐曉瑜為第二代華裔美國人，父母移民自香港。歐曉瑜具有醫師及公共衛生專業背景，畢業於Wellesley College，之後取得Columbia University醫學博士(M.D.)及公共衛生碩士(M.P.H.)學位，並從事麻醉科醫療工作。她與家人2008年遷居喬州，育有三名子女。
歐曉瑜2020年當選喬州參議員，成為首位當選喬州參議員的亞裔女性，之後因選區重劃轉戰州眾議院，2022年當選第50選區州眾議員，目前尋求連任。她此次競選政見聚焦家庭、教育、醫療及公共安全，包括加強公立學校及心理健康服務、因應青少年電子煙及尼古丁成癮、推動槍枝安全及安全儲槍、降低醫療及救護車帳單負擔、透過減稅及兒童保育稅收抵免減輕家庭負擔，以及擴大醫療人力、農村與婦幼醫療服務。
共和黨候選人段穎哲為來自中國的第一代移民，具有科技、中醫及企業經營背景，曾取得軟體工程碩士及成都中醫大學博士學位，早年從事軟體工程及顧問工作，之後投入中醫及針灸領域，並參與亞特蘭大華人社區活動。此次為段穎哲首次投入公職選舉，競選政見包括降低生活成本及稅負、教育、支持小企業發展，以及加強社區與公共安全等。
10月8日活動6時起，地點為一凡活動中心(Yifan Event Center，6000 Medlock Bridge Pkwy, Ste F100, Johns Creek, GA 30022)。一凡另提供每人25美元自助晚餐，晚餐自由參加，費用於抵達後直接支付給一凡；候選人辯論會則於晚間7時正式開始。主辦單位特別提醒，無論是否參加晚餐，出席辯論會均須事先RSVP登記，以方便預估出席人數及準備餐點。活動詳情及RSVP可洽：678-591-7298，https://rsvp.yifanrestaurant.com/。
辯論會訂於10月8日周四晚間7時至8時，在Johns Creek的一凡活動中心舉行，地址為6000 Medlock Bridge Pkwy, Ste F100, Johns Creek, GA 30022。 因為民主黨現任州眾議員歐曉瑜與共和黨候選人段穎哲皆為華裔女性，並將在11月3日大選正面交鋒，在喬州政壇相當少見。 歐曉瑜主打教育、醫療、公共安全與減輕家庭負擔；段穎哲則聚焦降低生活成本、減稅、支持小企業及社區安全，兩人背景分別為醫師公共衛生與科技、中醫及企業經營。
精華 FAQ
辯論會訂於10月8日周四晚間7時至8時，在Johns Creek的一凡活動中心舉行，地址為6000 Medlock Bridge Pkwy, Ste F100, Johns Creek, GA 30022。
因為民主黨現任州眾議員歐曉瑜與共和黨候選人段穎哲皆為華裔女性，並將在11月3日大選正面交鋒，在喬州政壇相當少見。
歐曉瑜主打教育、醫療、公共安全與減輕家庭負擔；段穎哲則聚焦降低生活成本、減稅、支持小企業及社區安全，兩人背景分別為醫師公共衛生與科技、中醫及企業經營。
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