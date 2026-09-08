台灣好食X華語好學巡迴講座 走進亞城

Atlanta Technical College師生上課情形。(僑教中心提供)

由僑務委員會指導、甘斯維爾台灣商會主辦、亞特蘭大 客家同鄉會協辦的「2026年台灣好食 X 華語好學」美食巡迴講座，日前別在Atlanta Technical College及亞特蘭大文教中心舉行，透過美食示範、飲食文化介紹及華語學習，兩場活動吸引逾220人參加。

兩位台灣主廚高景泉、蔡裕峰為Atlanta Technical College餐飲系約70位師生示範牛肉麵、鹽酥雞及刈包等經典台灣美食，並提供約200份試吃，讓師生體驗料理技巧與台灣風味。文教中心晚宴則端出金錢蝦餅、牛肉麵、豆酥鱸魚及蓮子銀耳露等佳餚，獲得與會人士讚賞。

為結合美食與華語學習，台灣華語文學習中心亞特蘭大中文學校老師楊式如以英文介紹料理故事、食材及製作方式，並融入簡單實用的華語詞彙，讓師生「一邊學做菜、一邊學華語」。

亞特蘭大文教中心主任閻樹榮表示，美食巡迴講座以美食為橋梁，拉近台灣與海外社區距離，展現台灣文化軟實力。Atlanta Technical College副校長Caroline Angelo及廚藝課程總召Chef Tieaka Blocker也肯定活動，稱學生能親身體驗台灣料理及多元飲食文化，是難得的學習機會。

DeKalb County Commissioner Robert Patrick並感謝主辦單位將台灣美食帶到亞特蘭大，促進文化交流。

甘斯維爾臺灣商會頒發二位廚師高景泉(左)及蔡裕峰(右)感謝狀。(僑教中心提供)

亞特蘭大文教中心美食教學晚宴合影。(僑教中心提供)

亞特蘭大中文學校老師楊式如生動活潑的華語教學介紹臺灣美食。(僑教中心提供)