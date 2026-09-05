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田納西州諾克斯維爾台商會 吳琼美連任會長

【田納西州訊】
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吳琼美全票連任第二屆會長，致詞感謝理事會員支持。(諾克斯維爾台灣商會提供)
吳琼美全票連任第二屆會長，致詞感謝理事會員支持。(諾克斯維爾台灣商會提供)

田納西州諾克斯維爾台灣商會日前舉行第四次理事會暨第二屆會長選舉，創會會長吳琼美獲全體理事一致支持，全票連任第二屆會長，象徵商會完成第一屆任務，正式邁入新的發展階段。

諾克斯維爾台灣商會理事會員會後合影。(諾克斯維爾台灣商會提供)
諾克斯維爾台灣商會理事會員會後合影。(諾克斯維爾台灣商會提供)

TCCK自2025年成立以來，積極凝聚諾克斯維爾及東田納西地區台商與台灣社群，透過商務交流、社區參與及文化推廣，逐步建立在地連結。吳琼美連任後感謝理事及會員支持，表示未來將延續第一屆經驗，持續凝聚會員力量，深化與當地主流社會、工商團體及台灣僑界交流，為商會在東田納西發展奠定更穩固基礎。

商會理事經營的Hey Bear Mobile Food Truck參與Knox ...
商會理事經營的Hey Bear Mobile Food Truck參與Knox Asian Festival。(諾克斯維爾台灣商會提供)

商會也參與了今年的Knox Asian Festival，在活動中透過互動遊戲、台灣特色小物、飲品及文化展示介紹台灣；理事經營的Hey Bear Mobile Food Truck提供特色餐飲，成功讓當地民眾認識台灣文化與美食。

經濟組贊助台灣高粱酒作為摸彩大獎，增添活動氣氛。(諾克斯維爾台灣商會提供)
經濟組贊助台灣高粱酒作為摸彩大獎，增添活動氣氛。(諾克斯維爾台灣商會提供)

席間並安排趣味摸彩，經濟組唐永興組長特別贊助台灣高粱酒作為當晚最大獎，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處亦提供台灣茶與特色果醬等好禮，為聚會增添濃濃台灣味，也讓會員感受到駐外單位對商會發展的支持。

精華 FAQ

  • 商會在第四次理事會暨第二屆會長選舉中，由創會會長吳琼美獲全體理事一致支持，全票連任第二屆會長，顯示會員與理事對其領導的高度肯定。

  • TCCK自2025年成立後，持續以商務交流、社區參與與文化推廣為主軸，凝聚諾克斯維爾及東田納西地區台商與台灣社群，逐步建立在地連結。

  • 商會透過互動遊戲、台灣特色小物、飲品與文化展示介紹台灣，理事經營的Hey Bear Mobile Food Truck也提供特色餐飲，讓當地民眾更認識台灣文化與美食。

田納西州

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