田納西州諾克斯維爾台商會 吳琼美連任會長

吳琼美全票連任第二屆會長，致詞感謝理事會員支持。(諾克斯維爾台灣商會提供)

田納西州 諾克斯維爾台灣商會日前舉行第四次理事會暨第二屆會長選舉，創會會長吳琼美獲全體理事一致支持，全票連任第二屆會長，象徵商會完成第一屆任務，正式邁入新的發展階段。

諾克斯維爾台灣商會理事會員會後合影。(諾克斯維爾台灣商會提供)

TCCK自2025年成立以來，積極凝聚諾克斯維爾及東田納西地區台商與台灣社群，透過商務交流、社區參與及文化推廣，逐步建立在地連結。吳琼美連任後感謝理事及會員支持，表示未來將延續第一屆經驗，持續凝聚會員力量，深化與當地主流社會、工商團體及台灣僑界交流，為商會在東田納西發展奠定更穩固基礎。

商會理事經營的Hey Bear Mobile Food Truck參與Knox Asian Festival。(諾克斯維爾台灣商會提供)

商會也參與了今年的Knox Asian Festival，在活動中透過互動遊戲、台灣特色小物、飲品及文化展示介紹台灣；理事經營的Hey Bear Mobile Food Truck提供特色餐飲，成功讓當地民眾認識台灣文化與美食。

經濟組贊助台灣高粱酒作為摸彩大獎，增添活動氣氛。(諾克斯維爾台灣商會提供)

席間並安排趣味摸彩，經濟組唐永興組長特別贊助台灣高粱酒作為當晚最大獎，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處亦提供台灣茶與特色果醬等好禮，為聚會增添濃濃台灣味，也讓會員感受到駐外單位對商會發展的支持。