田州Knox Asian Festival 展現台灣文化魅力
第13屆Knox Asian Festival日前在田納西州Knoxville圓滿落幕，東田納西台灣同鄉會與諾克斯維爾台灣商會均參與設攤，透過傳統文化、特色飲食及創意互動，向當地主流社區介紹台灣。
東田納西台灣同鄉會以「天燈」為主題，安排天燈氣球、書法、台灣文化小物及麻將體驗，讓民眾親身認識台灣文化。副會長黃奕鈞表示，盼透過多元文化交流提升台灣在美國的能見度，展現台灣社群凝聚力與文化內涵。
首次參展的諾克斯維爾台灣商會則以珍珠奶茶為靈感，設計「幸運吸管抽籤」，民眾有機會抽中台灣零食及特色小物，現場並展示台灣飲料、餅乾及文化用品。會長吳琼美表示，希望鼓勵更多僑胞走進主流社區參與文化交流，並感謝同鄉會分享參展經驗，雙方彼此支援，展現僑界互助精神。
活動遊行中，台灣隊伍揮舞旗幟、手持天燈氣球，由台灣黑熊及三太子裝扮成員帶隊，沿途與民眾互動並推廣台灣文化，鮮明活潑的台灣意象吸引目光。
活動獲駐亞特蘭大辦事處、亞特蘭大文教服務中心、亞特蘭大台灣商會及甘斯維爾商會等單位協助，進一步提升台灣在東田納西的能見度，凝聚僑胞並深化與當地主流社區的文化連結。
同鄉會以「天燈」為主題，安排天燈氣球、書法、台灣文化小物與麻將體驗，讓民眾透過互動認識台灣，並感受台灣社群的凝聚力與文化內涵。 台灣商會以珍珠奶茶為靈感，設計「幸運吸管抽籤」，讓民眾有機會抽中台灣零食與特色小物，現場也展示台灣飲料、餅乾及文化用品，吸引不少關注。 活動透過設攤、遊行與多個僑界單位協助，讓台灣隊伍在主流社區中更受矚目，也促進僑胞互助合作，進一步深化台灣與當地社區的文化連結。
精華 FAQ
同鄉會以「天燈」為主題，安排天燈氣球、書法、台灣文化小物與麻將體驗，讓民眾透過互動認識台灣，並感受台灣社群的凝聚力與文化內涵。
台灣商會以珍珠奶茶為靈感，設計「幸運吸管抽籤」，讓民眾有機會抽中台灣零食與特色小物，現場也展示台灣飲料、餅乾及文化用品，吸引不少關注。
活動透過設攤、遊行與多個僑界單位協助，讓台灣隊伍在主流社區中更受矚目，也促進僑胞互助合作，進一步深化台灣與當地社區的文化連結。
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