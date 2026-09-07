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田州Knox Asian Festival 展現台灣文化魅力

田納西州訊
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參與團體與三太子、臺灣黑熊及天燈熱鬧登場。(東田納西台灣同鄉會提供)
參與團體與三太子、臺灣黑熊及天燈熱鬧登場。(東田納西台灣同鄉會提供)

第13屆Knox Asian Festival日前在田納西州Knoxville圓滿落幕，東田納西台灣同鄉會與諾克斯維爾台灣商會均參與設攤，透過傳統文化、特色飲食及創意互動，向當地主流社區介紹台灣。

諾克斯維爾台灣商會成員熱情參與遊行。(諾克斯維爾台灣商會提供)
諾克斯維爾台灣商會成員熱情參與遊行。(諾克斯維爾台灣商會提供)

遊行隊伍登上表演舞臺向現場觀眾展現臺灣文化與僑界活力。(東田納西台灣同鄉會提供)
遊行隊伍登上表演舞臺向現場觀眾展現臺灣文化與僑界活力。(東田納西台灣同鄉會提供)

東田納西台灣同鄉會以「天燈」為主題，安排天燈氣球、書法、台灣文化小物及麻將體驗，讓民眾親身認識台灣文化。副會長黃奕鈞表示，盼透過多元文化交流提升台灣在美國的能見度，展現台灣社群凝聚力與文化內涵。

東田納西台灣同鄉會成員熱情參與遊行。(東田納西台灣同鄉會提供)
東田納西台灣同鄉會成員熱情參與遊行。(東田納西台灣同鄉會提供)

社區僑胞於僑團攤位前合影。(東田納西台灣同鄉會提供)
社區僑胞於僑團攤位前合影。(東田納西台灣同鄉會提供)

首次參展的諾克斯維爾台灣商會則以珍珠奶茶為靈感，設計「幸運吸管抽籤」，民眾有機會抽中台灣零食及特色小物，現場並展示台灣飲料、餅乾及文化用品。會長吳琼美表示，希望鼓勵更多僑胞走進主流社區參與文化交流，並感謝同鄉會分享參展經驗，雙方彼此支援，展現僑界互助精神。

活動遊行中，台灣隊伍揮舞旗幟、手持天燈氣球，由台灣黑熊及三太子裝扮成員帶隊，沿途與民眾互動並推廣台灣文化，鮮明活潑的台灣意象吸引目光。

活動獲駐亞特蘭大辦事處、亞特蘭大文教服務中心、亞特蘭大台灣商會及甘斯維爾商會等單位協助，進一步提升台灣在東田納西的能見度，凝聚僑胞並深化與當地主流社區的文化連結。

隊伍遊行途中與民眾互動。(東田納西台灣同鄉會提供)
隊伍遊行途中與民眾互動。(東田納西台灣同鄉會提供)

書法和天燈文化體驗。(東田納西台灣同鄉會提供)
書法和天燈文化體驗。(東田納西台灣同鄉會提供)

精華 FAQ

  • 同鄉會以「天燈」為主題，安排天燈氣球、書法、台灣文化小物與麻將體驗，讓民眾透過互動認識台灣，並感受台灣社群的凝聚力與文化內涵。

  • 台灣商會以珍珠奶茶為靈感，設計「幸運吸管抽籤」，讓民眾有機會抽中台灣零食與特色小物，現場也展示台灣飲料、餅乾及文化用品，吸引不少關注。

  • 活動透過設攤、遊行與多個僑界單位協助，讓台灣隊伍在主流社區中更受矚目，也促進僑胞互助合作，進一步深化台灣與當地社區的文化連結。

田納西州

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