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亞城前郵差偷走200多張支票、禮卡 價值逾百萬

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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一名喬治亞州的前美國郵政局(USPS)郵遞員因盜竊郵件被判刑，這些郵件中包含了價...
一名喬治亞州的前美國郵政局(USPS)郵遞員因盜竊郵件被判刑，這些郵件中包含了價值超過100萬元的支票和禮卡。(美聯社)

一名美國郵政局(USPS)前郵遞員因盜竊郵件被判處兩年聯邦監禁，這些郵件中包含了價值超過100萬元的支票和禮卡。

現年44歲、居住在喬治亞州瓊斯伯勒(Jonesboro)的麥卡菲(Melissa McAfee)在被定罪後，被判處兩年監管釋放(supervised release)並須支付賠償金。

2022年8月至2024年9月期間，麥卡菲在喬州士麥那(Smyrna)一條郵遞路線上竊盜郵件。USPS監察長辦公室在收到多起關於此路線郵件遺失的投訴後展開調查。

調查過程中，USPS監察長辦公室的探員獲得了麥卡菲在此路線上盜竊郵件的監視器錄影。調查人員認定她偷了包含171張支票的郵件，總價值超過103.5萬元。隨後，執法人員對麥卡菲的住所執行了搜查令，發現了裝有被盜郵件的信封、145張被盜支票和37張被盜禮品卡。 2024年9月，在調查人員的質詢下，麥卡菲從郵局辭職。

2026年5月14日，麥卡菲承認其持有被盜郵件的罪行。

美國檢察官赫茨伯格(Theodore S. Hertzberg)在量刑聽證會後談到了此一失職行為。他說：「郵差肩負著處理公民珍貴私人信件的重任，但麥卡菲濫用了這份信任，竊取了200多張支票和禮品卡。」

USPS監察長辦公室負責人烏爾里希(Jonathan Ulrich)表示，「此判決向任何認為郵件盜竊和支票詐騙可逍遙法外的人發出了強烈的警告，」烏爾里希說。「我們的特工將與聯邦和地方執法夥伴，一起積極調查這些聯邦犯罪，以維護美國郵政的公正和公眾的信任。」

精華 FAQ

  • 44歲的麥卡菲因盜竊郵件罪被判處2年聯邦監禁，出獄後還要接受2年監管釋放，並須支付賠償金。

  • 調查指出，她偷走的郵件內包含171張支票，後續又在住處查獲145張被盜支票與37張禮品卡，整體價值超過103.5萬元。

  • USPS監察長辦公室因收到多起該郵遞路線郵件遺失投訴而調查，並取得她偷郵件的監視器畫面，之後持搜查令在其住處找到贓物。

喬治亞州 喬州 郵政

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