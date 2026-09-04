伊朗戰爭後 喬州居民汽油支出增加14億

自2月伊朗戰爭爆發以來，美國民眾在汽油和柴油上的額外支出已超過940億元。喬州居民的汽油支出則比正常時增加了14.1億元。(美聯社)

布朗大學(Brown University)一項最新分析估計，自今年2月伊朗 戰爭爆發以來，美國民眾在汽油和柴油上的額外支出已超過940億元。其中喬治亞州居民的汽油支出，比正常時增加了14.1億元，平均喬州 每戶家庭在汽油上的花費比正常情況下多出了約352元。

布朗大學沃森國際與公共事務學院(Watson School of International and Public Affairs)發表的數據，主要根據2月衝突爆發以來的價格變化。

布朗大學表示，自2月28日衝突爆發以來的183天裡，喬州的汽油價 格上漲了近36%，相當於每加侖汽油上漲了近1元。

根據據美國汽車協會(AAA)的每日價格追蹤器，戰爭爆發之初，喬州的汽油價格為每加侖2.78元，而目前平均汽油價格為每加侖3.78元。其中柴油價格的差異更為顯著。

同期，全美普通車輛的汽油價格上漲了約36%，而柴油價格則上漲了近55%。

對於全美卡車司機或農民等商業司機而言，自伊朗戰爭爆發以來，他們在柴油上的支出增加了10.9億元。喬州每個家庭的柴油支出則增加了270.76元。

戰爭爆發之初，喬州柴油價格為每加侖3.52元。現今的柴油價格則為每加侖5.46元。

布朗大學結合了AAA的價格數據、美國能源資訊署(U.S. Energy Information Administration)的消費數據以及人口普查的家庭數據，而做出報告。

有鑑於油價高漲，喬州農業廳批准了一項由美國環保署(EPA)發布的聯邦燃油豁免。農業廳廳長哈珀(Tyler Harper)表示，該州已採納這項旨在降低油價並增加喬州燃油供應量的豁免。這項豁免，旨在協助解決影響美國煉油能力和能源分配的燃油供應中斷問題。

喬州農業廳燃料與計量司(Fuel & Measures Division)將採取措施，使州級政策和執法與聯邦豁免保持一致。這將允許在某些乙醇摻混比例和揮發性要求方面暫時放寬限制，從而增加燃油供應量，防止供應鏈瓶頸，並緩解油價壓力。