攜手3僑團 美東南玉山科技大學申請講座聚焦AI

美東南玉山科技協會及豐盛基金會合作數次大學申請講座，協助在地學生及家長。(美東南玉山科技協會提供)

美東南玉山科技協會(Monte Jade Science and Technology Association Southeastern, MJSTASE)於8月29日於瓊斯溪市(Johns Creek)的北景高中(Northview High School) 舉辦「2026大學申請講座」。

活動由美東南玉山科技協會主辦，豐盛基金會(The Awesome Team Foundation)、海外青年文化大使協會( FASCA)，以及世界華人 工商婦女企管協會亞特蘭大 分會(GFCBW-Atlanta)共同協辦，吸引逾60位學生及家長參加。

此次講座特別邀請來自Education Encompass Initiative的主講者Amy Leach，後續講座再依主題分為學生場及家長場，學生場由Leach主講，講座以「AI與大學招生的未來」為題，分析在現今人工智慧的快速發展下，對當今及未來大學申請的影響和趨勢，讓高中學生了解如何善用工具來熟悉理想學校，並撰寫具吸引力的申請作文(Essay)，以全面提升申請資料競爭力。

家長場以中文進行，由豐盛基金會名譽會長邱婷蘭(Ting Chiu)及北景高中雙語家長專員Debbie Hsu主講。由於大學學費與生活費持續上漲，建議家長越早規畫，未來可選擇的教育方案及財務資源越多、經濟壓力也越小。 豐盛基金會名譽會長邱婷蘭(綠衣者)及同行義工伙伴。(美東南玉山科技協會提供)

講座中介紹獎學金、助學金及財務補助資源，並探討家長如何管理壓力，在申請過程中給予子女適當支持。講座中亦邀請到醫學在校生Sarah，依個人申請經驗提供實用建議。

講者提及，家長們的目標不只是「為大學存錢」，而是獲得協助，學習以更聰明、更有效率的方式支付大學費用，讓孩子擁有更多升學機會，也不影響父母未來的退休生活。

活動當天，多位FASCA亞特蘭大分會的學生到場擔任志工。

海外青年文化大使協會亞特蘭大分會(FASCA Atlanta)的學生及諮詢導師戴念華(右三)到場擔任志工。(美東南玉山科技協會提供)