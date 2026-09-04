攜手3僑團 美東南玉山科技大學申請講座聚焦AI
美東南玉山科技協會(Monte Jade Science and Technology Association Southeastern, MJSTASE)於8月29日於瓊斯溪市(Johns Creek)的北景高中(Northview High School) 舉辦「2026大學申請講座」。
活動由美東南玉山科技協會主辦，豐盛基金會(The Awesome Team Foundation)、海外青年文化大使協會( FASCA)，以及世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會(GFCBW-Atlanta)共同協辦，吸引逾60位學生及家長參加。
此次講座特別邀請來自Education Encompass Initiative的主講者Amy Leach，後續講座再依主題分為學生場及家長場，學生場由Leach主講，講座以「AI與大學招生的未來」為題，分析在現今人工智慧的快速發展下，對當今及未來大學申請的影響和趨勢，讓高中學生了解如何善用工具來熟悉理想學校，並撰寫具吸引力的申請作文(Essay)，以全面提升申請資料競爭力。
家長場以中文進行，由豐盛基金會名譽會長邱婷蘭(Ting Chiu)及北景高中雙語家長專員Debbie Hsu主講。由於大學學費與生活費持續上漲，建議家長越早規畫，未來可選擇的教育方案及財務資源越多、經濟壓力也越小。
講座中介紹獎學金、助學金及財務補助資源，並探討家長如何管理壓力，在申請過程中給予子女適當支持。講座中亦邀請到醫學在校生Sarah，依個人申請經驗提供實用建議。
講者提及，家長們的目標不只是「為大學存錢」，而是獲得協助，學習以更聰明、更有效率的方式支付大學費用，讓孩子擁有更多升學機會，也不影響父母未來的退休生活。
活動當天，多位FASCA亞特蘭大分會的學生到場擔任志工。
活動由美東南玉山科技協會主辦，並與豐盛基金會、海外青年文化大使協會以及世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會共同協辦，展現僑界資源整合與對升學議題的重視。 學生場由Amy Leach主講，以「AI與大學招生的未來」為題，說明人工智慧如何影響申請趨勢，並建議學生善用工具認識理想學校、提升Essay品質與整體申請競爭力。 家長場以中文進行，重點在提醒及早規畫大學費用，並介紹獎學金、助學金與財務補助等資源，同時分享如何減輕申請壓力，兼顧子女升學與家庭退休規畫。
精華 FAQ
活動由美東南玉山科技協會主辦，並與豐盛基金會、海外青年文化大使協會以及世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會共同協辦，展現僑界資源整合與對升學議題的重視。
學生場由Amy Leach主講，以「AI與大學招生的未來」為題，說明人工智慧如何影響申請趨勢，並建議學生善用工具認識理想學校、提升Essay品質與整體申請競爭力。
家長場以中文進行，重點在提醒及早規畫大學費用，並介紹獎學金、助學金與財務補助等資源，同時分享如何減輕申請壓力，兼顧子女升學與家庭退休規畫。
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