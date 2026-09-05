鈦金牙科植牙優惠再升級 新專線方便預約

掃瞄二維碼即可向鈦金牙科診所Dr. Yoon諮詢和預約。(鈦金牙科提供)

位於Duluth華人 商圈的鈦金牙科(Titanium Dental Implants & Periodontics)近期更新服務資訊，民眾預約及諮詢請撥打最新專線404-348-2437。診所同時推出多項植牙優惠，其中4顆植體加全瓷冠牙橋新價格14,999美元，並包含所有費用；另有單顆植體加牙冠1,999美元，以及4植體加假牙4,999美元，讓有不同缺牙及植牙需求的患者有更多選擇。

鈦金牙科由牙周病及植牙專科醫師Dr. James Yoon(DMD, MS)主理。尹醫師畢業於喬治亞醫學院牙醫學院，取得牙醫醫學博士(DMD)學位，之後在俄勒岡健康與科學大學完成為期三年的牙周病與植牙住院醫師專科訓練，並為該屆住院醫師中唯一同時取得牙周病學碩士(MS)學位的醫師。他的研究成果曾發表於《牙周病學雜誌》、《國際牙髓病雜誌》及《生物材料》等專業期刊。

尹醫師當年選擇專攻牙周病與植牙，也與父母的經歷有關。父母多年辛勤工作，忽略牙齒定期照護，後來因嚴重牙周病失去牙齒，需要接受植牙治療。這段經歷讓他更加體會牙周健康及保留牙齒的重要，也成為他投入牙周與植牙專科的重要原因。

鈦金牙科目前提供從單顆缺牙到多顆、全口重建的不同治療選擇。除了植牙之外，服務項目還包括全瓷冠牙橋、All-on-X、3 on 6、4 on 8、拔牙(包括智齒)、植牙橋、骨粉和牙齦移植、牙周治療、天然牙冠及補牙等，可依患者牙齒、牙齦及齒槽骨實際情況，由專科醫師評估適合的治療方式。

對於僅缺一顆牙齒的患者，目前單顆植體加牙冠為1,999美元；需要較大範圍修復者，則有4植體加假牙4,999美元方案。最新推出的4顆植體加全瓷冠牙橋為14,999美元，廣告特別標明「包含所有費用」。診所並提供免息分期付款選擇，減輕患者一次支付較大筆治療費用的負擔。

鈦金牙科位於亞特蘭大華人熟悉的Duluth商圈，地址為3796 Satellite Blvd., Suite 101, Duluth, GA 30096。有植牙、牙周病或全口重建需求者，可先預約接受專業評估，再依個人牙齒狀況選擇適合的治療方式。

鈦金牙科最新預約及諮詢電話：404-348-2437。