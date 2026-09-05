法寶寺秋季禪修班9月開課

秋季中文初級禪修班招生中。(法寶寺提供)

中台禪寺亞特蘭大 分院法寶寺將於9月16日起開設2026年秋季中文初級禪修班，以「禪者，佛之心」為主題，透過禪坐、行香、佛法開示及《心經》等課程，引領學員深入佛陀的智慧，從日常生活中學習觀照自心、化除煩惱，尋回清淨本心。全期共18堂課，課程費用全免，歡迎各界人士報名參加。

法寶寺表示，人以心為根本，心以覺悟為根本，「禪」就是覺悟的心。現代人生活忙碌，經常面對工作、家庭、人際關係及各種外在環境帶來的壓力，透過佛法與靜坐，可以學習沉澱身心、培養覺察，進一步開啟智慧與慈悲，在紛擾的生活中找到安住身心的力量。

本期禪修班由法師講授學佛與禪修的意義，課程內容包括「四聖諦—解脫煩惱，回復清淨」、「八正道—邁向自在人生」、「三皈五戒—守護覺悟之路」及「十法界—覺與迷的世界」等佛法基礎，引導學員從佛法義理與實際禪修兩方面認識自心，將佛法智慧運用於日常生活。

課程自9月16日至12月18日舉行，每週三、五上課，共18堂。上午10時至10時50分安排《心經》、靜坐及行香；上午11時至中午12時則為佛法開示。

法寶寺指出，禪修並不只是靜坐，更是學習在生活中保持覺察。藉由循序漸進的課程，初學者也能逐步認識禪修方法與佛法基本觀念，從觀照自己的起心動念開始，培養清明、安定與慈悲的心，在面對生活中的順境與逆境時，多一分智慧與自在。

法寶寺2026年秋季中文初級禪修班課程費用全免，歡迎有興趣民眾及親友共同參加，可掃描招生海報上的QR Code或至法寶寺網站報名。

法寶寺地址為2550 Henderson Mill Rd. NE, Atlanta, GA 30345；電話：(770) 939-5008；電郵：[email protected]；網址：dharmajewel.us。