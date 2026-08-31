喬州首例 「奧克弗諾基沼澤」列入世界遺產

奧克弗諾基沼澤隨著世界遺產頭銜的提升，未來十年遊客數量可能會翻倍。圖為遊客乘船遊覽。(歐新社)

位於喬治亞州東南部的奧克弗諾基沼澤(Okefenokee Swamp)列入聯合國教科文組織世界遺產 (UNESCO World Heritage)名錄，成為美國第27處世界遺產 ，也是近30年來美國首個獲此殊榮的自然遺產地。同時也是喬州 的首個世界遺產。

州長坎普(Brian Kemp)在聲明中表示，「作為本州文化遺產和經濟的重要部分，奧克弗諾基獲得聯合國教科文組織世界遺產稱號實至名歸，這將進一步加強周邊鄉村社區的發展。」

喬州東南部的奧克弗諾基沼澤，成為該州首個UNESCO世界遺產。(Okefenokee Swamp臉書)

聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)是喬州兩黨國會議員聯名呼籲內政部在2023年申請聯合國教科文組織世界遺產稱號的成員之一。他表示，「奧克弗諾基是本州不可替代的自然寶藏，這項頭銜將有助於保護這一然寶藏，使其世代傳承，同時促進旅遊業發展，並支持喬州東南部經濟增長。」

聯合國教科文組織世界遺產名錄囊括了自由女神像、黃石公園和大堡礁等文化遺產及自然景觀。

奧克弗諾基濕地佔地43.8萬畝，是北美同類濕地中最大的完整生態系，並棲息著短吻鱷、長葉松和柏樹等，數千年來是當地居民精神寄託之地。它是穆斯科吉人(Muskogean)的重要祖先之地—其名稱源自於穆斯科吉語中「水震」(water shaking)一詞—也是人們划船、露營和親近大自然的理想場所。

保護基金會的一項研究估計，隨著世界遺產頭銜的提升，未來十年遊客數量可能會翻倍。

所有這些遊客活動都會轉化為當地經濟收入。根據保護基金會報告，沼澤旅遊業為周邊郡帶來了7900萬元的經濟產值，未來並可能會成長到超過1.4億元。

近年來，奧克弗諾基沼澤地因一項在附近開採重礦的提案而備受關注，許多人擔心該案會破壞沼澤地。

最終，保護基金會(The Conservation Fund)達成協議，收購這片土地。該組織將其中約一半移交給喬州自然資源部門，使其成為州級野生動物管理區；另一半最終將併入聯邦奧克弗諾基國家野生動物保護區。喬州自然資源部門已於本月初批准了土地收購的第一階段。