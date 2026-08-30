喬州孩童申請疫苗豁免人數 攀升至5.1%

根據美國疾病管制與預防中心(CDC)上周發布的數據，幼兒園的疫苗接種率持續下降。(美聯社)

根據美國疾病管制與預防中心(CDC)上周發布的數據，幼兒園的疫苗 接種率持續下降，不打疫苗的人數正在上升。全美2025-2026學年入學的幼兒園兒童，白喉、麻疹 和小兒麻痺等疾病的疫苗接種率約為92%。在喬治亞州，這一數字約為89%，略高於去年的87%。

雖然如此，CDC在新聞稿中表示，數據顯示疫苗接種率仍然很高，並鼓勵家長與醫生討論疫苗選擇。

今年約有5.1%的幼兒園兒童因個人或醫療原因選擇申請疫苗豁免，高於去年的4.8%。喬州 也是疫苗豁免率超過5%的24個州之一。

該州僅有0.1%的幼兒園兒童因醫療原因獲得豁免。這使得喬州的疫苗接種率低於92%的群體免疫標準(herd immunity)，而群體免疫對於預防麻疹等疾病至關重要。根據CDC統計，今年已有超過2500名美國民眾感染麻疹。

川普日前簽署了一項行政命令，意在重塑聯邦政府關於兒童疫苗的指導方針，並威脅要對那些不允許以個人或宗教理由豁免學校疫苗接種要求的州採取法律行動。川普也附和了將疫苗與自閉症聯繫起來的說法，然此說法毫無科學依據，被認定為虛假不實。

根據Georgia Recorder報導，紐南家庭醫學中心(Newnan Family Medicine)的貝內特醫師(Dr. Cecil Bennett)強調，自閉症與疫苗之間的任何關聯都純屬巧合，並不意味著疫苗導致了自閉症。

他表示，喬州乃至全美的疫苗接種率低下，是由於關於疫苗的錯誤訊息以及他所謂的「華府缺乏領導力」(lack of leadership from Washington D.C.)造成的。

他鼓勵家長們就疫苗問題與孩子的醫師溝通，而不是試圖在網路上尋找關於疫苗的各種傳言。