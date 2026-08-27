我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／出發，4天3夜66號公路懷舊之旅

孫宇晨發文「關燈」宣布休戰 喊話景甜送祝福

起亞喬州廠外國工人勝訴 獲賠數百萬

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

喬治亞州一名聯邦法官裁定，在涉及被招募到起亞(KIA)喬治亞州工廠工作的外國工人集體訴訟中，被告應向其支付1150萬元的賠償金。這些工人持有高學歷專業人士簽證，他們聲稱自己落入了「誘餌式招募」(bait-and-switch)的陷阱。

墨西哥招募的持TN簽證(專門針對墨西哥和加拿大專業人士的簽證)工程師表示，他們受僱於位於喬州的Allswell人力資源公司和SPJ Connect招聘公司，為起亞喬治亞公司和現代摩比斯(Hyundai Mobis)公司從事本專業領域的工作。

然而，他們表示，抵達後卻被安排到生產線上工作。

「若是這些外國工人公開談論虛假承諾或違背承諾的行為，或者試圖尋找其他工作時，就會受到遣返威脅，」幫助這些員工的勞工權益非營利組織「移民權利中心」(Centro de los Derechos Del Migrante)的法律和政策主管索洛扎諾(Julia Solórzano)說道。

該集體訴訟涵蓋約600名外籍工人。

起亞喬治亞公司未回應媒體WABE的提問，但訴訟中涉及的公司否認所有不當行為的指控。

索洛扎諾表示，TN簽證的監管力道低於其他類型的客工項目，因此監督的機會也較少。

「我們希望這能向各行各業的雇主傳遞一個訊息：無論是否是美國公民，人們都享有勞動法賦予的權利，」她說。「法律保護勞動者免受此類欺詐行為的侵害。」

精華 FAQ

  • 喬治亞州一名聯邦法官裁定，涉案被告需向這批外國工人支付1,150萬元賠償金。此案為集體訴訟，涉及約600名工人。

  • 工人表示，他們原本是以工程師等專業職位被招募到喬州工作，但抵達後卻被安排到生產線上，與當初承諾不符，因此控訴遭到誘餌式招募。

  • 勞工權益團體認為，TN簽證監管相對較弱，容易出現招募欺詐。此判決被視為提醒雇主，即使是外國工人，也享有勞動法保障與反欺詐保護。

喬州 墨西哥 簽證

上一則

ICE與費城企業簽1700萬合約 半數買武器

下一則

「當網紅」Z世代夢想 大學搶開課 但魅力、氣場是教不來的

延伸閱讀

喬州州長候選人推強硬移民政策 旗下企業涉苛待外籍護士

喬州州長候選人推強硬移民政策 旗下企業涉苛待外籍護士
迫華工每天工作12小時付低薪 喬州3華人被訴

迫華工每天工作12小時付低薪 喬州3華人被訴
市府聯手曼哈頓地檢 打擊移民詐騙、逼遷及欠薪

市府聯手曼哈頓地檢 打擊移民詐騙、逼遷及欠薪
史上最大規模…川普政府擬撤銷20萬人簽證 鎖定申請政庇者

史上最大規模…川普政府擬撤銷20萬人簽證 鎖定申請政庇者

熱門新聞

現役中士陸軍朱亞雷斯(Hedar Leonel Turcios Juarez)拿著妻子克莉絲蒂(Cristy Maryori Villafranca-Trejo)的照片。（美聯社）

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

2026-08-25 09:58
美國總統川普和哈普（Natalie Harp）。（路透）

「你是我生命中最重要的人」哈普寫給川普的親密信曝光

2026-08-21 14:26
川普總統8月24日在華府白宮玫瑰園出席返校季主題活動，宣傳政府教育政策。(路透)

川普再收緊入境美國「篩掉公共負擔」 全球移民簽證申請暫停

2026-08-25 20:04
美國公民及移民服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策。(美聯社)

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

2026-08-28 10:25
屋主因為黴菌問題而對建商興訟。示意圖（美聯社）

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

2026-08-24 09:41
美國總統川普。美聯社

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

2026-08-28 12:20

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包