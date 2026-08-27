起亞喬州廠外國工人勝訴 獲賠數百萬

喬治亞州一名聯邦法官裁定，在涉及被招募到起亞(KIA)喬治亞州工廠工作的外國工人集體訴訟中，被告應向其支付1150萬元的賠償金。這些工人持有高學歷專業人士簽證 ，他們聲稱自己落入了「誘餌式招募」(bait-and-switch)的陷阱。

從墨西哥 招募的持TN簽證(專門針對墨西哥和加拿大專業人士的簽證)工程師表示，他們受僱於位於喬州 的Allswell人力資源公司和SPJ Connect招聘公司，為起亞喬治亞公司和現代摩比斯(Hyundai Mobis)公司從事本專業領域的工作。

然而，他們表示，抵達後卻被安排到生產線上工作。

「若是這些外國工人公開談論虛假承諾或違背承諾的行為，或者試圖尋找其他工作時，就會受到遣返威脅，」幫助這些員工的勞工權益非營利組織「移民權利中心」(Centro de los Derechos Del Migrante)的法律和政策主管索洛扎諾(Julia Solórzano)說道。

該集體訴訟涵蓋約600名外籍工人。

起亞喬治亞公司未回應媒體WABE的提問，但訴訟中涉及的公司否認所有不當行為的指控。

索洛扎諾表示，TN簽證的監管力道低於其他類型的客工項目，因此監督的機會也較少。

「我們希望這能向各行各業的雇主傳遞一個訊息：無論是否是美國公民，人們都享有勞動法賦予的權利，」她說。「法律保護勞動者免受此類欺詐行為的侵害。」