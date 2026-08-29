佛光山宗史館—佛光山開山祖師星雲大師常設展 9月3日起嶄新重現

星雲大師1952年手稿。(佛光山提供)

謹以此展覽紀念星雲大師 百歲誕辰

每個博物館必定都有常設展，常設展也是一座博物館重要的使命，「人與物」更是常設展最吸引人之處。2026年是佛光山開山六十周年暨星雲大師百歲誕辰，在台灣高雄佛光山佛陀紀念館本館一樓的「佛光山宗史館—佛光山開山祖師星雲大師」常設展，於9月3日起以嶄新面貌與大家見面。

佛光山佛陀紀念館策劃此展長達三年之久，為什麼要更新呢？第一、原本的宗史館所陳述大師的故事年代只到佛館開館的2011年，佛光山開山祖師星雲大師於2023年圓寂，時隔12年，勢要更新至圓寂年。第二、今年為星雲大師百歲誕辰，更具有紀念的重大意義，也是佛教歷史的時代紀事。第三、更新展陳含有大師其珍貴的史料及文物，想研究大師人間佛教一生弘法歷程，可先走訪展廳激發研究思維及方向。

步入宗史館展廳，即見一尊八十歲拄著拐杖的星雲大師銅像，這尊立像，是藝術家王派所雕塑的，彿如大師生前親自歡迎賓客的身影，來看展的人仍能感受這一如往昔的溫暖。

展覽緊扣「以物證史」概念，大師諸多的手稿，在前言、「星光雲影」、「合掌人生」、「星雲大師的新佛教改革」、「人間佛國」、「法水長流」、「為教爭光」、「真誠告白」、「千燈萬燈」等八個單元與結語，呈現大師弘法的足跡及故事。

我們熟知大師一生不離文學創作，〈星雲詩〉手稿，展現大師的文學造詣。在展場，首度公開播映大師昔在宜興白塔國小校長任內，今仍在世的學生們訪談影片，年過七旬的他們，分享記憶中的大師，帶著他們打籃球等歡樂的小學歲月。原來，大師對「體育弘法」早在大陸時期就悄然實踐了。

大師一生重視教育，親手製作的表解、手稿等，都可驗證大師培育人才重視傳承。因此，他創辦僧伽教育、社會教育體系，從中小學一直到大學，甚至推動偏鄉教育、好苗子人才扶植計畫等都不遺餘力，他將「以文化弘揚佛法」、「教育培養人才」發揮到極致，觀眾可以從展場中慢慢去感受大師的願力。

最能直接感受大師的才華與創新思維，就是展廳裡不同單元中縈繞著人間音緣的音樂，當觀眾沉浸其中，也能體會大師當年的才情與內在所散發的慈悲心。展場重現當年大師首開先例，寫佛教歌曲、成立「佛教青年歌詠隊」，並錄製黑膠唱片、發行佛教聖歌集，撫今追昔，正呼應大師在〈真誠的告白──我最後的囑咐〉裡叮囑四眾弟子，若是想念他，可以「唱頌『人間音緣』的佛曲」。大家都知道佛光人愛唱歌，也知道這些歌詞都出自星雲大師，此次宗史館更新的主軸即以人間音緣貫穿整個展場。

在展場不同單元裡，透過視覺與聽覺營造的氛圍，還原大師當年的場景，讓觀眾沉浸其間，隨著大師行雲流水、法傳大千的弘法足跡，走遍世界。在「法水長流」這個展區，我們可以看到大師弘法的全面性。

星雲大師常說，法脈要永續，法水就要長流，不只流向山南山北，也要流向世界各地。佛光山是全球佛光道場的總本山，也是星雲大師實踐人間佛教的起點。從教育、文化、慈善到醫療，佛光山始終秉持「先入世後出世、先度生後度死」的理念，將佛法帶入社會，回應時代與眾生的需要。

1992年於洛杉磯成立「國際佛光會，數十年間，在亞洲、美洲、大洋洲、歐洲、非洲等五大洲，佛光山在全球逐漸建立道場三百餘座。大師也期勉海外弘法徒眾，不只服務華人，更希望不同文化與國家的人，都有因緣接觸佛法，感受人間佛教的美好。〈有你真好〉旋律在這個展區縈繞，讓人能夠深刻體會大師的胸襟，也承載佛光人弘法五大洲的願心。

展廳出口，揚起「惜別歌」，凝視大師書寫的「山川異域，日月同天，寄諸佛子，共結來緣」，雖臨別依依。您若懷念大師，不妨經常走入「佛光山宗史館—佛光山開山祖師星雲大師」常設展，感受大師開山一甲子以來，不斷力行實踐人間佛教，讓佛法走入人心，與你同在。

詳情如下：

展覽名稱：佛光山宗史館—佛光山開山祖師星雲大師

開展日期：2026年9月3日起

地點：佛光山佛陀紀念館本館一樓常設展

地址：臺灣高雄市大樹區統嶺路1號

電話：886-7-656-3033

〈星雲詩〉手稿，大師1951年作於新竹青草湖。(佛光山提供)

星雲大師立像。(佛光山提供)

1957年佛教唱片(黑膠)一套有6張，及編印《佛教聖歌集》。(佛光山提供)