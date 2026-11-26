賈西亞去年3月遭ICE逮捕後，曾錯誤遣返至薩爾瓦多。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 曾遭川普政府錯誤遣返、歷經逾1年司法拉鋸的賈西亞，24日自願離開美國赴西班牙，國土安全部與律師對其未來能否返美仍持不同看法。

曾遭川普政府錯誤遣返 薩爾瓦多、引發全美關注的馬里蘭州 男子賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)，24日自願離開美國前往西班牙。政府官員及其律師均證實這項消息，這起歷經一年多司法攻防、備受矚目的移民案件，也暫告一段落。

美聯社報導，31歲的賈西亞在聲明中表示：「我帶著喜悅離開，帶著自由離開，也帶著整個社區的愛離開。這些人關心我、相信我，並與我的家人並肩奮戰。」

國土安全部(DHS)24日晚間表示，賈西亞依照遣返令自行離境前往西班牙，未獲得任何自願離境獎勵，也將不得再返回美國。

國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)在社群平台X發文，對賈西亞離境表示高興，並再次指控他是幫派成員，但賈西亞一再否認相關指控。

賈西亞的律師桑多瓦爾-莫申伯格(Simon Sandoval-Moshenberg)則表示，此次離境只是暫時性的安排，目的是等待川普政府任期結束。他表示，賈西亞仍有多種途徑可以重返美國，並期盼下一屆政府優先考慮家庭團聚，讓他返回馬里蘭州。

一名知情人士透露，法官要求賈西亞最遲於24日自行離境。美國廣播公司(ABC)公布的影片顯示，他在妻子及移民權益團體We Are CASA代表等人陪同下，現身華盛頓杜勒斯國際機場。

曾赴薩爾瓦多探視賈西亞、並積極爭取他獲釋的馬州 聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)表示，賈西亞如今是自由之身，得以前往自己選擇的國家，他對此感到欣慰。

賈西亞為薩爾瓦多籍，青少年時期非法進入美國，在馬州居住多年，妻子及孩子均為美國公民。2019年，移民法官認定他若返回薩爾瓦多，可能遭曾威脅其家人的幫派迫害，因此禁止將他遣返原籍國，允許他在移民及海關執法局(ICE)監管下居住及工作，但未授予合法居留身分。

2025年3月，他在巴爾的摩遭逮捕，隨後被錯誤遣返薩爾瓦多，關押於當地大型監獄CECOT。美國政府官員事後承認，此次遣返是「行政錯誤」。

在輿論壓力及法院命令下，川普政府於去年6月將他帶回美國，但司法部隨即以人口走私罪名在田納西州將他起訴。

今年5月，田納西州聯邦法官克倫肖(Waverly Crenshaw)駁回相關刑事指控，認定案件存在推定報復性起訴，指出若非賈西亞成功透過司法途徑挑戰錯誤遣返，政府就不會對他提出刑事指控。司法部目前仍在上訴。

川普政府其後試圖將他遣返第三國，先後提出烏干達、史瓦帝尼、迦納及賴比瑞亞等非洲國家。賈西亞則主張，若必須離開美國，希望前往已同意接收他的哥斯大黎加，但遭美方反對。

今年10月6日，原訂審理ICE能否拘留並將他遣返賴比瑞亞的庭訊，在開庭前突然取消，雙方律師經過閉門協商後，未對外公布具體內容。如今他自願前往西班牙，但國土安全部與其律師對他未來能否重返美國，仍持截然不同的看法。