盧軍宏台長

印證佛性，實際上是擺脫性空當中的劫難，記住性空就是你精神上是空的，這個空是超脫的空，是超脫人類的空，就是說你的腦子裡已不想什麼事情了，沒有牽掛的空。但是為什麼在性空當中會有劫難呢？任何在腦子還沒有完全空的時候，所發生的點點滴滴的想法、意念，擔心、害怕等等，都是你製造性空當中的劫難，也就是你修佛當中的斑點。比如，一塊玻璃很乾淨，這個乾淨是性空，你把墨水點上去，點一個點是亂想，點一個點是口業，點一個點是牽掛，再點一個點是求不得苦……你們說現在這塊玻璃骯髒不骯髒？這每一個點就是這塊玻璃的劫難，也就是說每一個點就是這個性空的劫難，能明白嗎？

開悟證道後就不受輪回的影響，如果你把這塊玻璃擦乾淨，你就不會輪回了，怎麼擦乾淨呢？師父現在已經把這麼好的法門教授給了你們，讓你們懂得了如何擦乾淨，去除人的業障，連網上的有緣眾生也都知道如何去做。這說明了真正的佛法，開始降臨到我們這個人世間了，過去的很多法門早就降臨在人世間了，但是過去的法門是按照當時的天地人即天時、地理、人來修為的，而現在天地人都在改變，現在救人的速度恐怕不能太慢，也不能完全用過去的一些修法，猶如得了重病，過去都是用中醫慢慢調理治病，而現在是直接動手術。告訴你們真正好的東西到了關鍵時刻才會出來，比如，電腦這麼好的東西，為什麼不在古代的時候發明出來呢？如果古代就有電腦、電話、手機等，要省多少事情啊，五教聖人也不用奉天之命到世間，千辛萬苦，因人因地，而設其教，教化一方眾生。從另一個角度講，各宗派雖然名稱不同，而理念皆同。

要記住，悟道就是要改變你的過去，如果沒有落實到行動當中，就會在迷茫中造業，在迷迷糊糊中講錯話，做錯事情，在不平等的心中，行為中犯罪等等，你就一定會在六道中輪回，而脫離不了苦海，所以要因戒守本，因人施法，因心歸靜，因空而行，因緣而生，因正舍偏，因悟得智，因果得悟，因意收念，因淨得空——這是師父總結的“十因法”，希望徒兒們開悟之。

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