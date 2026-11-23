AI摘要 文章摘要整理： 巴爾的摩郡高中因AI槍枝偵測誤判洋芋片袋為槍，導致4名學生遭警方持槍制伏並上銬，學生現已提告學區、警方與科技公司。

馬里蘭州 巴爾的摩郡一所高中去年發生人工智慧(AI)槍枝偵測系統誤判事件，四名高中足球隊員因系統疑似將洋芋片包裝袋辨識為槍枝，遭警方持槍包圍、上銬拘留。四名學生日前聯合提告，控訴學區 、警方及AI科技公司疏失、非法逮捕及侵犯憲法權利。

事件發生於2025年10月20日，地點是巴爾的摩郡肯伍德高中(Kenwood High School)校外。當時四名足球隊員聚集在一起，學區採用的Omnilert AI槍枝偵測系統透過校園監視攝影機發出疑似槍枝警報，警方隨即趕到現場，拔槍指向學生，並將四人上銬，但最終沒有發現任何槍枝。

警方隨身攝影機畫面顯示，警員持槍接近學生，要求他們配合。一名涉事學生艾倫(Taki Allen)回憶，當時最害怕的是自己會不會被警察開槍打死。艾倫說，「我當時只想著，我會不會死？他們會不會殺了我？因為所有人都拿槍指著我，我從來沒有經歷過這種事。」

四名現任及前任學生已對巴爾的摩郡公立學校(Baltimore County Public Schools)、警方及Omnilert公司提起訴訟，指控包括疏忽、非法逮捕、非法拘禁，以及不合理搜索與扣押。

學生代表律師麥考伊(Kellen McCoy)表示，持槍警察與年輕人對峙可能造成嚴重後果，四名學生雖然平安離開現場，但不應靠運氣才能避免悲劇。

另一名律師恩格爾(Lon Engel)指出，事件發生過程中原本有多次溝通及確認機會，卻未能有效運作。他表示，學生至今仍出現創傷反應，包括反覆回想事件、做惡夢，以及看到警察就感到恐懼。

Omnilert公司已向四名學生及家屬道歉，承認當天發生的事情不應出現，但稱系統設計目的，是將任何疑似槍枝影像交由受訓人員確認，避免漏報真正的武器威脅。

該公司指出，校方指定安全人員在收到警報後約兩分鐘內完成審查並取消警報，相關人員也已接獲通知，顯示人工審核機制的重要性。

巴爾的摩郡公立學校表示，由於訴訟正在進行，不便評論，但先前已承諾每年重新訓練相關人員，確保遵守既有安全處理程序。