從華府漲薪、壽司郎登美 反思小費文化
華府與芝加哥持續調高最低時薪之際，美國餐飲業小費文化備受質疑；壽司郎在紐約以不收小費模式開店，凸顯消費者對高額小費與附加費的反彈。
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華府與芝加哥持續調高最低時薪之際，美國餐飲業小費文化備受質疑；壽司郎在紐約以不收小費模式開店，凸顯消費者對高額小費與附加費的反彈。
華府正推動將最低時薪逐步提高至25元，芝加哥近年也持續調高最低工資，而日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」(Sushiro)19日在紐約開設全美首家分店，主打不收小費。隨著餐飲業薪資成本不斷提高，美國長期以來的小費文化是否也該有所改變？尤其不少餐廳結帳時，小費建議金額直接從20%起跳，過去常見的15%選項甚至消失，讓消費者不禁質疑，時薪愈來愈高，為何小費也被要求愈給愈多？
華府目前一般最低時薪為18.40元，勞工團體日前提交逾4萬3000份連署，爭取將第87號公投提案(Initiative 87)列入明年4月特別選舉。若獲通過，一般最低時薪將於2029年7月提高至25元，餐廳服務生等小費員工則有較長過渡期，至2031年7月才取消較低的基本時薪，與一般員工享有相同最低工資，小費仍可另外收取。
支持者主張，服務人員應有穩定收入，不必依賴顧客小費維持生活；餐飲業者則擔心，人事成本增加將迫使餐廳漲價、減少工時，甚至裁員。
芝加哥也面臨類似問題。芝市一般最低時薪今年7月1日由16.60元提高至17.05元，小費員工基本時薪則由12.62元提高至12.96元。
芝加哥市議會2023年原本通過逐步取消小費員工較低時薪的方案，但今年考量餐飲業經營壓力，決定延後實施。較大型餐飲業者須在2030年讓小費員工基本時薪與一般最低工資接軌，小型業者則延至2033年。
然而，提高最低時薪並不代表取消小費。即使服務生已領取完整最低工資，餐廳仍可保留小費制度，顧客也可以自願支付。只是當餐廳菜價、服務費及員工基本工資都提高時，消費者難免質疑，是否仍有必要按照帳單金額額外支付20%小費。
就在美國餐飲業持續爭論小費制度之際，日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」19日在紐約時報廣場附近開設全美首家分店，採取不要求顧客支付小費的經營模式。
這家位於曼哈頓第八大道667號的餐廳，設有146個座位，提供200多種餐點，壽司每盤約5至10元。顧客透過電子螢幕點餐，再由專用輸送設備送餐，減少傳統桌邊服務的人力需求。
壽司郎不要求顧客另外支付小費，與美國多數餐廳的做法不同。不過，迴轉壽司高度自動化的經營模式，未必適用於所有需要大量服務人員的餐廳。
在最低時薪持續提高的同時，消費者卻仍被期待支付高額小費，加上菜價上漲及各種附加費，外出用餐負擔愈來愈重。相較之下，壽司郎不收小費的做法，或許正好反映消費者對現行小費文化日益增加的不滿，也讓人重新思考高額時薪下支付小費的必要。
因為餐飲業薪資成本持續上升，消費者卻仍被要求支付20%起跳的小費，讓人質疑在時薪提高後，為何還要維持甚至加重小費負擔。 若提案通過，一般最低時薪將於2029年7月升至25元；小費員工則有較長過渡期，至2031年7月才取消較低基本時薪，與一般員工接軌。 壽司郎以高度自動化、減少桌邊服務的方式在紐約開店，並明確不收小費，象徵部分業者嘗試以新模式回應消費者對小費文化與外食成本上升的不滿。
精華 FAQ
因為餐飲業薪資成本持續上升，消費者卻仍被要求支付20%起跳的小費，讓人質疑在時薪提高後，為何還要維持甚至加重小費負擔。
若提案通過，一般最低時薪將於2029年7月升至25元；小費員工則有較長過渡期，至2031年7月才取消較低基本時薪，與一般員工接軌。
壽司郎以高度自動化、減少桌邊服務的方式在紐約開店，並明確不收小費，象徵部分業者嘗試以新模式回應消費者對小費文化與外食成本上升的不滿。
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