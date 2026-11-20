至少20％起跳的小費，加上愈來愈多餐廳收附加費，讓消費者吃不消。(讀者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 華府與芝加哥持續調高最低時薪之際，美國餐飲業小費文化備受質疑；壽司郎在紐約以不收小費模式開店，凸顯消費者對高額小費與附加費的反彈。

華府 正推動將最低時薪逐步提高至25元，芝加哥 近年也持續調高最低工資，而日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」(Sushiro)19日在紐約開設全美首家分店，主打不收小費 。隨著餐飲業薪資成本不斷提高，美國長期以來的小費文化是否也該有所改變？尤其不少餐廳結帳時，小費建議金額直接從20%起跳，過去常見的15%選項甚至消失，讓消費者不禁質疑，時薪愈來愈高，為何小費也被要求愈給愈多？

華府目前一般最低時薪為18.40元，勞工團體日前提交逾4萬3000份連署，爭取將第87號公投提案(Initiative 87)列入明年4月特別選舉。若獲通過，一般最低時薪將於2029年7月提高至25元，餐廳服務生等小費員工則有較長過渡期，至2031年7月才取消較低的基本時薪，與一般員工享有相同最低工資，小費仍可另外收取。

支持者主張，服務人員應有穩定收入，不必依賴顧客小費維持生活；餐飲業者則擔心，人事成本增加將迫使餐廳漲價、減少工時，甚至裁員。

芝加哥也面臨類似問題。芝市一般最低時薪今年7月1日由16.60元提高至17.05元，小費員工基本時薪則由12.62元提高至12.96元。

芝加哥市議會2023年原本通過逐步取消小費員工較低時薪的方案，但今年考量餐飲業經營壓力，決定延後實施。較大型餐飲業者須在2030年讓小費員工基本時薪與一般最低工資接軌，小型業者則延至2033年。

然而，提高最低時薪並不代表取消小費。即使服務生已領取完整最低工資，餐廳仍可保留小費制度，顧客也可以自願支付。只是當餐廳菜價、服務費及員工基本工資都提高時，消費者難免質疑，是否仍有必要按照帳單金額額外支付20%小費。

就在美國餐飲業持續爭論小費制度之際，日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」19日在紐約時報廣場附近開設全美首家分店，採取不要求顧客支付小費的經營模式。

這家位於曼哈頓第八大道667號的餐廳，設有146個座位，提供200多種餐點，壽司每盤約5至10元。顧客透過電子螢幕點餐，再由專用輸送設備送餐，減少傳統桌邊服務的人力需求。

壽司郎不要求顧客另外支付小費，與美國多數餐廳的做法不同。不過，迴轉壽司高度自動化的經營模式，未必適用於所有需要大量服務人員的餐廳。

在最低時薪持續提高的同時，消費者卻仍被期待支付高額小費，加上菜價上漲及各種附加費，外出用餐負擔愈來愈重。相較之下，壽司郎不收小費的做法，或許正好反映消費者對現行小費文化日益增加的不滿，也讓人重新思考高額時薪下支付小費的必要。