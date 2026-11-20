這棟位於馬里蘭州貝塞斯達(Bethesda)的豪宅，去年遭陌生人擅自入住。(google map)

AI摘要 文章摘要整理： 馬里蘭州一棟230萬元豪宅遭非法占屋，華裔青年陳伊恩鍥而不捨追查數月，終使涉案女子被大陪審團正式起訴。

馬里蘭州 貝塞斯達(Bethesda)一棟價值230萬元的豪宅 ，去年遭陌生人擅自入住，警方最初將事件視為居住權糾紛，未立即以刑事案件處理。幸而住在隔壁的19歲華裔 青年陳伊恩(Ian Chen，音譯)不願坐視，數月來持續聯繫銀行、警方及法院，甚至尋求州議員協助，終於讓蒙哥馬利郡(Montgomery County)大陪審團對涉案女子提出包括入室竊盜在內的五項刑事指控，讓這起占屋爭議出現重大進展。

根據Spotlight on Maryland報導，涉案女子古德(Tamieka Goode)與伴侶波拉德(Corey Pollard)，被指自2025年夏季起占據這棟銀行持有的豪宅。當時房屋已與其他買家簽約，卻突然有人搬入，引發鄰居不安。

住在該住宅隔壁的陳伊恩發現異狀後，主動通知銀行、聯繫警方，並向蒙哥馬利郡法院專員提出刑事申訴。由於警方表示屋內人士已建立居住事實，案件最初被當成居住權爭議，難以迅速處理。

陳伊恩沒有因此放棄，持續要求執法機關採取行動，也向州議員反映問題。他的努力讓案件受到更多關注，地方媒體隨後持續追蹤，揭露馬州處理非法占屋案件面臨的執法困境。

今年1月，法官裁定古德非法侵入及擅闖建築物等輕罪成立，判處90天監禁。不過，古德提出上訴後獲准保釋，等待陪審團審判。媒體取得的影片顯示，她獲釋數小時後又返回豪宅，令附近居民更加不安。

直到2月，近12名蒙哥馬利郡警長辦公室警員，會同保全及工作人員到場，才將占屋者清離。現場搬出多張床鋪、鋼琴及小精靈(Pac-Man)遊戲機。房屋代理人表示，該屋原本完全空置。

經過數月司法程序，蒙郡大陪審團日前終於起訴古德，罪名包括入室竊盜、竊盜及毀損財物等，共五項，其中三項為重罪。

陳伊恩接受Spotlight on Maryland訪問時表示：「我覺得這起案件從一開始就應該以重罪起訴。」他肯定檢方最新行動，並透露豪宅已由一個新家庭合法購得，讓飽受困擾的社區終於鬆了一口氣。

這起案件也凸顯馬州非法占屋問題。巴爾的摩馬里蘭大學教授王澤(Ze Wang，音譯)先前度假返家，發現住宅門鎖遭更換，陌生人持疑似偽造租約占屋，導致他59天無法返家，估計損失8萬元。

馬州近年已修法因應。2025年10月生效的法律規定，非法占屋相關申訴須在10個工作日內舉行聽證；今年10月生效的新法，則將意圖詐欺而製作偽造租約列為重罪。