學員與老師。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 華府僑教中心以中國結為主題辦理文化研習，邀請王怡閔教學示範，帶領學員體驗編織工藝並認識其祝福寓意，藉此培育在地文化教學人才。

華府 僑教中心日前舉辦民俗文化種子教師在地研習，以「中國結」為主題，邀請華府中文學校的王怡閔擔任講師，帶領30餘名學員認識中國結的文化意涵，並親手編織手環，體驗傳統工藝之美。

王怡閔曾多次參加民俗文化種子教師培訓，長期協助僑教中心辦理文化導覽及研習活動，也曾參與美國主流學校文化教學，以及世界兒童節(World Children's Festival)、珍珠奶茶節(Bubble Tea Festival)等大型文化活動，教學經驗豐富。

研習中，王怡閔先介紹中國結的歷史背景及平安、吉祥等寓意，再逐步示範編織技巧，指導學員製作中國結手環。學員一邊操作、一邊交流心得，完成後開心展示作品。

學員朱玫玲表示，原以為中國結編織相當複雜，經過老師指導，才發現掌握基本技巧後，也能完成美觀的手環。且這次研習不僅學到傳統技藝，也更了解中國結所代表的祝福意涵。

僑教中心主任黃正杰表示，研習旨在培育在地文化教學人才，鼓勵教師將傳統民俗文化融入校園及社區活動，讓更多美國民眾認識台灣多元文化。

華府僑教中心主任黃正杰致詞。(主辦方提供)

王怡閔介紹蛇結、雀頭結等中國結編織技巧。(主辦方提供)