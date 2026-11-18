考務團隊與考生。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 大華府地區最後一場TOCFL電腦適性測驗在喬治梅森大學舉行，吸引多州不同背景考生應試，主辦方並公布2027年測驗安排與報名管道。

2026年大華府 地區最後一場華語文能力測驗(TOCFL)電腦適性測驗，日前在維吉尼亞州喬治梅森大學(George Mason University)舉行，由中華民國駐美代表處教育組與大華府地區中文學校聯誼會(WMACS)共同主辦，吸引不同年齡及背景的中文學習者參加。

多年來，TOCFL除吸引大華府地區考生，也有民眾從紐約州 、賓州及馬里蘭州 等地前來應試，包括中文學校學生、大學生及各行業專業人士。

本次考生中，八年級學生Albert第二度參加測驗，希望突破上次成績，檢視學習成果。經常赴台旅遊的Dr. Fish雖已能流利使用中文交談，仍希望透過測驗了解自身程度，進一步加強閱讀及寫作能力。

首次應試的Rosie則是WMACS會員中文學校學生，希望藉由測驗了解中文程度，並以取得美國高中雙語能力徽章(Seal of Biliteracy)為目標，為未來升學增加優勢。

主辦單位表示，考生學習中文的動機各異，包括赴台留學、文化交流、工作需求及取得語言認證。TOCFL由台灣推動，可作為華語能力證明，並供赴台升學、獎學金申請等參考。

2027年大華府地區預計於3月及4月舉辦紙筆測驗，5月在馬里蘭大學、11月在喬治梅森大學舉行電腦適性測驗。

報名資訊可查詢網站：www.wmacs.org。

教師說明測驗規則。(主辦方提供)