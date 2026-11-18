大華府華語文能力測驗落幕 考生跨州應試
大華府地區最後一場TOCFL電腦適性測驗在喬治梅森大學舉行，吸引多州不同背景考生應試，主辦方並公布2027年測驗安排與報名管道。
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大華府地區最後一場TOCFL電腦適性測驗在喬治梅森大學舉行，吸引多州不同背景考生應試，主辦方並公布2027年測驗安排與報名管道。
2026年大華府地區最後一場華語文能力測驗(TOCFL)電腦適性測驗，日前在維吉尼亞州喬治梅森大學(George Mason University)舉行，由中華民國駐美代表處教育組與大華府地區中文學校聯誼會(WMACS)共同主辦，吸引不同年齡及背景的中文學習者參加。
多年來，TOCFL除吸引大華府地區考生，也有民眾從紐約州、賓州及馬里蘭州等地前來應試，包括中文學校學生、大學生及各行業專業人士。
本次考生中，八年級學生Albert第二度參加測驗，希望突破上次成績，檢視學習成果。經常赴台旅遊的Dr. Fish雖已能流利使用中文交談，仍希望透過測驗了解自身程度，進一步加強閱讀及寫作能力。
首次應試的Rosie則是WMACS會員中文學校學生，希望藉由測驗了解中文程度，並以取得美國高中雙語能力徽章(Seal of Biliteracy)為目標，為未來升學增加優勢。
主辦單位表示，考生學習中文的動機各異，包括赴台留學、文化交流、工作需求及取得語言認證。TOCFL由台灣推動，可作為華語能力證明，並供赴台升學、獎學金申請等參考。
2027年大華府地區預計於3月及4月舉辦紙筆測驗，5月在馬里蘭大學、11月在喬治梅森大學舉行電腦適性測驗。
報名資訊可查詢網站：www.wmacs.org。
本次華語文能力測驗由中華民國駐美代表處教育組與大華府地區中文學校聯誼會共同主辦，地點在維吉尼亞州的喬治梅森大學，屬於2026年大華府地區最後一場電腦適性測驗。 除了大華府地區考生外，還有民眾從紐約州、賓州及馬里蘭州等地專程前來應試，顯示TOCFL不只吸引當地中文學習者，也受到外州考生重視。 考生動機包括赴台留學、文化交流、工作需求與取得語言認證等。主辦方指出，TOCFL可作為華語能力證明，也可供赴台升學與獎學金申請時參考。
精華 FAQ
本次華語文能力測驗由中華民國駐美代表處教育組與大華府地區中文學校聯誼會共同主辦，地點在維吉尼亞州的喬治梅森大學，屬於2026年大華府地區最後一場電腦適性測驗。
除了大華府地區考生外，還有民眾從紐約州、賓州及馬里蘭州等地專程前來應試，顯示TOCFL不只吸引當地中文學習者，也受到外州考生重視。
考生動機包括赴台留學、文化交流、工作需求與取得語言認證等。主辦方指出，TOCFL可作為華語能力證明，也可供赴台升學與獎學金申請時參考。
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