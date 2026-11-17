AI摘要 文章摘要整理： Redfin指出華府公寓供過於求，賣家比買家多109%，使買方在價格與交易條件上握有明顯優勢。

華府 公寓市場明顯轉向買方市場。根據房地產經紀公司Redfin最新報告，華府待售公寓賣家人數超過買家兩倍，讓有意購屋者掌握更多議價優勢，不僅可以低於開價出價，還可能要求賣方提供成交費用補助或降低房貸利率 的優惠。

根據WTOP報導，Redfin統計顯示，今年10月華府共有4455名公寓賣家，買家則僅2132人，賣家比買家多109%，供需差距相當明顯。

Redfin首席經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)表示，目前華府公寓市場對買方極為有利，有意購屋者可大膽提出低於開價的報價，也有機會要求賣方負擔部分交屋費用，或提供資金協助降低房貸利率。

她指出，疫情後房貸利率上升，加上通貨膨脹推高公寓管理費(HOA fees)，使持有公寓的成本增加，促使部分民眾選擇租屋而非購屋，也有更多屋主希望出售房產。

對於資金充裕的買家，市場優勢更加明顯。費爾韋瑟說，能支付較高頭期款，甚至全額現金購屋者，可減少高房貸利率帶來的負擔，在議價時更具彈性。

至於有意出售公寓的屋主，她建議首先應合理訂價，避免房屋長期滯銷。因為公寓每多掛牌一個月，屋主就必須繼續負擔房貸及管理費，因此與房仲討論符合市場行情的價格，爭取在數周內成交，比等待數月更為實際。

此外，賣方也應做好房屋整理及布置，修補牆面刮痕等細節，讓房屋呈現可立即入住的狀態，提高買家購買意願。

費爾韋瑟提醒，公寓賣家面臨的競爭不僅來自同棟或附近其他待售房屋，也包括出租公寓。由於不少潛在買家正在比較租屋與購屋成本，賣方必須提出更有吸引力的價格及條件。

她表示，目前部分華府公寓可能只有一名買家提出報價，甚至沒有其他競爭者，意味著買方在價格及交易條件談判上掌握相當大的主導權。