華府公寓賣家比買家多一倍 議價空間大
Redfin指出華府公寓供過於求，賣家比買家多109%，使買方在價格與交易條件上握有明顯優勢。
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Redfin指出華府公寓供過於求，賣家比買家多109%，使買方在價格與交易條件上握有明顯優勢。
華府公寓市場明顯轉向買方市場。根據房地產經紀公司Redfin最新報告，華府待售公寓賣家人數超過買家兩倍，讓有意購屋者掌握更多議價優勢，不僅可以低於開價出價，還可能要求賣方提供成交費用補助或降低房貸利率的優惠。
根據WTOP報導，Redfin統計顯示，今年10月華府共有4455名公寓賣家，買家則僅2132人，賣家比買家多109%，供需差距相當明顯。
Redfin首席經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)表示，目前華府公寓市場對買方極為有利，有意購屋者可大膽提出低於開價的報價，也有機會要求賣方負擔部分交屋費用，或提供資金協助降低房貸利率。
她指出，疫情後房貸利率上升，加上通貨膨脹推高公寓管理費(HOA fees)，使持有公寓的成本增加，促使部分民眾選擇租屋而非購屋，也有更多屋主希望出售房產。
對於資金充裕的買家，市場優勢更加明顯。費爾韋瑟說，能支付較高頭期款，甚至全額現金購屋者，可減少高房貸利率帶來的負擔，在議價時更具彈性。
至於有意出售公寓的屋主，她建議首先應合理訂價，避免房屋長期滯銷。因為公寓每多掛牌一個月，屋主就必須繼續負擔房貸及管理費，因此與房仲討論符合市場行情的價格，爭取在數周內成交，比等待數月更為實際。
此外，賣方也應做好房屋整理及布置，修補牆面刮痕等細節，讓房屋呈現可立即入住的狀態，提高買家購買意願。
費爾韋瑟提醒，公寓賣家面臨的競爭不僅來自同棟或附近其他待售房屋，也包括出租公寓。由於不少潛在買家正在比較租屋與購屋成本，賣方必須提出更有吸引力的價格及條件。
她表示，目前部分華府公寓可能只有一名買家提出報價，甚至沒有其他競爭者，意味著買方在價格及交易條件談判上掌握相當大的主導權。
因為待售賣家明顯多於買家，Redfin統計10月華府有4455名賣家、2132名買家，賣家比買家多109%，供需失衡讓買方更有議價空間。 買家除了可低於開價出價，還能要求賣方負擔部分成交費用，或提供資金協助降低房貸利率，若能支付較高頭期款甚至全現金，談判優勢更大。 賣方應先合理訂價，避免長期滯銷並持續承擔房貸與管理費，同時做好修補與布置，讓房屋更接近可立即入住狀態，以提升買家出價意願。
精華 FAQ
因為待售賣家明顯多於買家，Redfin統計10月華府有4455名賣家、2132名買家，賣家比買家多109%，供需失衡讓買方更有議價空間。
買家除了可低於開價出價，還能要求賣方負擔部分成交費用，或提供資金協助降低房貸利率，若能支付較高頭期款甚至全現金，談判優勢更大。
賣方應先合理訂價，避免長期滯銷並持續承擔房貸與管理費，同時做好修補與布置，讓房屋更接近可立即入住狀態，以提升買家出價意願。
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