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華府國家廣場出現川普金色雕像 譏諷他「長骨刺」逃兵

記者胡玉立／即時報導
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一座諷刺川普總統以長骨刺為由逃避越戰徵兵的鍍金雕像，9日出現在華府國家廣場。(路...
一座諷刺川普總統以長骨刺為由逃避越戰徵兵的鍍金雕像，9日出現在華府國家廣場。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

華府國家廣場出現一座諷刺川普逃避越戰徵兵的鍍金雕像，作品以「長骨刺」與赤腳造型影射其爭議，白宮則反批民主黨人士陷入反川情緒。

一座諷刺川普總統逃避徵兵的鍍金雕像，在9日、亦即「退伍軍人節」(Veterans Day)前兩天，出現在華府國家廣場(National Mall)；意在諷刺川普曾以「長骨刺」為由，逃避越戰徵兵入伍。

衛報(The Guardian)報導，這座名為「赤腳大兵」(The Foot Soldier)的鍍金雕像，由匿名藝術家團體「秘密握手」(Secret Handshake)創作，9日被安置在國家美術館雕塑花園(National Gallery of Art’s Sculpture Garden)附近，描繪川普坐著搓揉自己的赤腳。

雕像底座牌匾寫道：「謹向我們三軍統帥川普的服務與犧牲致敬。他是個精神上的戰士，緊握著一份完美的骨刺診斷書，衝向逃避徵兵最前線。」「我們向一位領袖致敬——他深知若少了『我』( I ) 就拼不出『犧牲』(sacrifice)這一字。我們也向一位戰士致敬——他提醒我們，有時當你受召喚承擔責任時，最佳應對之道或許就是坐下來歇歇腳。」

這件雕塑作品影射一項關於川普昔日行為的指控：他1968年大學畢業後，曾提出腳後跟「長骨刺」診斷證明，逃避越戰徵兵。2018年，紐約時報為此寫下報導。

「秘密握手」團體聲明表示，雕像旁特別設有名為「腳趾」(Toey)、高約6呎的互動式吉祥物，外形正是「長了骨刺的腳趾」。吉祥物扮演者告訴華盛頓郵報：「逃避兵役者(Draft dodger)？我不認識他。我是世人見過最大的腳趾。」

白宮發言人英格爾(David Ingle)對此聲明表示：「『盲目反川症候群』(Trump Derangement Syndrome)是一種無法根治的病，它腐蝕了這些民主黨活動人士的大腦。川普總統為美國人民而戰、保護美國人民，絕不動搖。」

「秘密握手」組織去年9月和今年3月曾先後豎立兩座分別名為「永遠的好朋友」(Best Friends Forever)及「世界之王」(King of the World)的雕像，諷刺川普與已故性犯罪富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的親近關係。

精華 FAQ

  • 這座名為「赤腳大兵」的鍍金雕像，主要諷刺川普曾以腳後跟「長骨刺」為由逃避越戰徵兵，並以坐著搓揉赤腳的姿態凸顯其逃兵爭議。

  • 作品由匿名藝術家團體「秘密握手」創作，9日安置在華府國家廣場、國家美術館雕塑花園附近，選在退伍軍人節前夕公開展示。

  • 白宮發言人英格爾表示，所謂「盲目反川症候群」無法根治，並稱這些民主黨活動人士的大腦已被腐蝕；他強調川普總統是為美國人民而戰、保護美國人民。

川普 紐約時報 華府

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