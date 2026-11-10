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杜勒斯機場新候機廳亮相 新增14登機門

特派員黃惠玲／綜合報導
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新候機廊廳設置占地4萬平方呎的聯合航空旅客貴賓室。(聯合航空官網)
新候機廊廳設置占地4萬平方呎的聯合航空旅客貴賓室。(聯合航空官網)

AI摘要

文章摘要整理：

杜勒斯國際機場新E候機廊廳落成，新增14座國際登機門與多項商旅設施，以紓解旅客暴增與聯合航空候機空間不足問題。

華府杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)歷經三年施工，9日舉行全新E候機廊廳(Concourse E)落成典禮，新增14座登機門、餐廳、商店及旅客服務設施，以因應持續成長的航空旅運需求。

大華府機場管理局(Metropolitan Washington Airports Authority，MWAA)表示，新候機廊廳正式開放旅客使用的日期，將於近期公布。

機場管理局指出，隨著杜勒斯機場旅客人數創下紀錄，現有登機門及候機空間日益擁擠，尤其是聯合航空(United Airlines)使用的區域，因此有必要擴建設施，提供航空公司及旅客更多空間。

全新E候機廊廳占地43萬5000平方呎，設有14座可供國際航班使用的登機門，並擴大候機座位區、升級洗手間設施，同時直接連接機場自動旅客運輸系統AeroTrain，方便旅客往返不同航廈區域。

新設施也規畫4萬4000平方呎的餐飲及零售空間，進駐品牌包括墨西哥料理Dos Toros Taqueria、Good Company Doughnuts & Café甜甜圈咖啡店、韓式炸雞Bonchon，以及Honor Brewing精釀啤酒餐飲品牌。

此外，新候機廊廳將設置占地4萬平方呎的聯合航空旅客貴賓室，並提供免稅商店及電玩休息區，提升轉機與候機旅客的便利性。

機場管理局表示，聯合航空目前使用的A、C及D登機門候機區，需要更多空間容納轉機旅客，尤其在航班抵達及出發尖峰時段，現有商店及餐廳也已難以充分滿足旅客需求。

E候機廊廳由機場管理局與聯合航空合作興建，工程於2023年11月動工。聯合航空執行長柯比(Scott Kirby)曾於2024年12月表示，新增14座可供國際航班使用的登機門，將使杜勒斯機場具備將國際航線服務規模擴大一倍的能力。

這項工程屬於杜勒斯機場「全球門戶」(Global Gateway IAD)現代化計畫的一部分，也是四階段建設中的第一階段。整體計畫預計投入超過200億元，逐步改善機場航廈、登機設施及相關基礎建設，以因應未來航空運輸需求。

精華 FAQ

  • 新E候機廊廳新增14座可供國際航班使用的登機門，並擴大候機座位區、升級洗手間，還加入餐廳、商店、貴賓室與旅客服務設施。

  • 因杜勒斯機場旅客人數屢創新高，現有登機門與候機空間愈來愈擁擠，尤其聯合航空使用區域在尖峰時段更顯不足，亟需擴建。

  • E候機廊廳是杜勒斯機場「全球門戶」現代化計畫第一階段，整體計畫預計投入超過200億元，分四階段改善航廈與基礎建設。

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