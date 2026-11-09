維州華商聯合會2026秋季商業論壇圓滿舉行 資深業界人士分享實用知識 激發社區參與與合作熱情

維州華商聯合會2026秋季商業論壇圓滿舉行，激發社區參與與合作熱情。

2026年10月24日，維州華商聯合會（Chinese American Chamber of Commerce of Virginia, CACC）秋季商業論壇在位於泰森斯角隆重舉行。論壇匯集金融投資、房地產、健康、保險及商業貸款等領域的專業人士，圍繞家庭與企業關心的實際問題展開分享。活動報名提前滿額，現場交流熱烈，會後收穫眾多積極反饋，也激發了來賓加入商會、參與志願服務及開展合作的熱情。

匯聚專業經驗，連接市場趨勢與實際需求

商會會長、資深投資人士張玉棣（Yu-Dee Chang）以宏觀經濟與投資展望開啓論壇。作為商會創會元老，張玉棣擁有多年金融市場經驗，曾參與CNBC、Bloomberg、Fox News等主流財經媒體節目，並長期支持商業交流與社區發展。本次論壇中，他結合市場經歷，分享了對利率環境、人工智能發展及不同資產類別的觀察，探討長期投資與短期交易的區別，以及資金用途、投資期限與風險判斷之間的關係。生動的案例與坦率的交流，引發了與會者對投資決策的深入思考。

商會副會長兼公關部長陸曉菲（Sabrina Lu）擁有喬治•華盛頓大學金融碩士學位，曾任職於摩根大通、德意志銀行等金融機構，並在四年內晉升至副總裁（VP）。目前，她專注於家庭、企業及海外人士的財務規劃與資產配置，同時積極參與社區服務，是本次論壇的主要籌備成員之一。她以“AI時代，錢該怎麼放”為切入點，通過歷史市場案例和直觀的數字演示，說明投資下跌與回本所需漲幅並不對稱，並探討分散投資、風險管理、稅務影響及退休規劃之間的聯繫。她也提出社會保障福利領取時機等值得進一步規劃的問題，引導聽眾結合不同人生階段，全面審視家庭財務目標。

United Realty首席經紀人、商會共同創辦人及前會長葉安舜（Tony Yeh）畢業於馬里蘭大學會計專業，擁有四十多年房地產經紀經驗，持有維州、馬里蘭州及華盛頓特區執照。他長期投身亞裔社區服務，於2009年共同創立維州華商聯合會，並於2023年獲維州州長任命為維吉尼亞州亞裔顧問委員會委員。本次分享中，他結合對大華府地區市場的長期觀察，分析不同區域的房源供給、銷售週期與市場特點，並圍繞利率環境、房屋定價、上市準備及購房談判，為買家、賣家和投資者提供實務參考。

GS HealthTech創始人陳嘉昕（Winter Chen）深耕美國健康與抗衰領域十年，關注相關科研、產品研發及品質標準。她以“健康也是一種投資”為主題，結合自身經歷，將討論從財富規劃延伸至生活質量，並介紹了她在研發、產品驗證和原料選擇方面的思考。她建議消費者在選擇相關產品時，多瞭解研發背景、驗證依據與原料來源，也提醒大家在規劃事業與財富的同時，為健康留出時間與預算。

商會執行理事長、Choice Insurance Network負責人趙艾玲（Eiling Chao）自2007年進入保險行業，持續為家庭與企業提供風險保障服務。其獨立保險代理機構在維州Sterling和馬里蘭州Rockville設有辦公室，代理十多家保險公司的產品。她擁有豐富的企業經營、銷售及管理經驗，曾獲Sprint總裁俱樂部獎及Pinnacle傑出成就獎。此次論壇中，她圍繞汽車及房屋相關保險，結合實際案例講解責任保障、承保範圍與常見誤區，並討論出租物業中房東和租客各自需要關注的保險安排，提醒大家在比較保費之外，更要瞭解保障是否符合自身需求。

國泰銀行（Cathay Bank）貸款業務經理許勉修（Matthew Hsu）在銀行業服務大華府華人社區超過二十年，從亞細亞銀行時期起，便持續服務本地客戶。2015年亞細亞銀行與國泰銀行合併後，他所在團隊通過更豐富的貸款產品，支持中小型商業地產投資者及企業客戶。他在論壇中介紹商業房地產貸款、中小企業貸款及企業信用額度等融資方式，說明商業貸款與住宅貸款在結構、流程及審核要求上的差異，並從申請準備、銀行審核到貸後管理，幫助與會者理解現金流、抵押物、資金投入及相關調查報告在融資過程中的作用。

商會理事長、創會成員朱天活（Gary Zhu）也在現場致辭，感謝團隊推動專業交流與社區服務，並結合自身使用人工智能工具的經歷，鼓勵大家積極學習新技術，將所學運用到生活與工作之中。

交流延續至會後，實用內容獲得積極反饋

在互動問答環節，與會者圍繞股票市場、資產配置、房地產投資等問題，與講員進一步交流。正式分享結束後，不少來賓仍留在現場繼續提問、交換聯繫方式，並表達對後續專題活動的期待。

多位會員和來賓向籌備團隊表示，論壇內容實用、貼近需求，幫助他們釐清了以往不熟悉或容易混淆的概念，也為家庭規劃與商業決策提供了新的思路。大家尤其希望商會繼續舉辦有關股票投資、宏觀經濟及市場趨勢的講座，讓專業知識的分享更加持續、深入。

從參與到支持，凝聚更多社區力量

此次論壇不僅帶來了知識交流，也促成了新的聯繫與參與意願。部分來賓在會後主動詢問加入商會的方式，希望持續參與活動；另有來賓表示願意成為志願者，為未來活動貢獻時間與力量。

一些企業主表達了借助商會平台介紹業務、拓展市場及建立合作聯繫的興趣。來自醫療健康等領域的專業人士也提出，願意探索以專業資源、公益服務等方式支持商會與社區。這些積極回應，為未來開展跨行業交流和社區合作帶來了更多可能。

對籌備團隊而言，來賓們的收穫與認可，是此次活動最有意義的成果。商會向所有講員、會員、合作夥伴及與會朋友致以誠摯謝意，並特別感謝志願者們在前期籌備、現場簽到、設備協調及會務服務中的辛勤付出。正是這些細緻而熱心的支持，讓專業分享與現場交流得以順利開展。

維州華商聯合會將結合此次活動反饋，繼續圍繞會員、家庭與企業的實際需求，策劃更多主題明確、內容實用的商務交流與教育活動，也歡迎更多專業人士、企業主及志願者參與，共同為社區創造價值。

會長 張玉棣 (Yu-Dee Chang)，媒體／公關部長 陸曉菲 (Sabrina Lu)，如需聯繫，請電郵：[email protected]