民主黨勝選布局 馬州重畫選區、維州修憲

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨在期中選舉後擴大版圖，馬州修憲為重畫選區預作準備，維州則以國會勝選與多項公投強化氣勢，也讓制衡川普政府成為下一步焦點。

美國期中選舉民主黨 取得國會參、眾兩院控制權，並在維吉尼亞州、馬里蘭州等地取得重大勝利。隨著選舉落幕，民主黨下一步如何運用政治優勢，特別是推動國會選區重畫、落實州憲法修正案，以及制衡川普政府，成為選後關注焦點。

馬里蘭州民主黨籍州長摩爾(Wes Moore)成功連任，選民並以約60%支持率通過第三號公投案(Question 3)，為民主黨在2028年選舉前重新畫分聯邦眾議院選區鋪路。這項修憲案不會立即改變現有選區，而是取消州憲法對國會選區劃分的部分限制，讓州議會未來有更大調整空間。

目前馬州 八個聯邦眾議院席次中，民主黨掌握七席，共和黨僅剩哈里斯(Andy Harris)代表的第一選區。部分民主黨人希望透過重畫選區，提高該選區的競爭程度，爭取在2028年進一步擴大國會席次優勢。

「馬里蘭事務」(Maryland Matters)的西爾斯(Bryan Sears)指出，公投通過是摩爾的重要政治勝利。摩爾及其盟友投入大量資源推動修憲，前總統歐巴馬(Barack Obama)也在選前協助宣傳。摩爾陣營可能將結果視為選民授權，加快推動選區重畫。

不過，民主黨內部仍有分歧。摩爾與民主黨籍州參議會議長佛格森(Bill Ferguson)今年曾因重畫選區發生衝突，未來能否取得共識仍是關鍵。西爾斯也提醒，過度偏向單一政黨的選區劃分可能產生反效果，民主黨必須評估政治風險。

維州 方面，民主黨候選人盧麗亞(Elaine Luria)擊敗共和黨籍現任聯邦眾議員基根斯(Jen Kiggans)，奪回第二國會選區席次。選民同時通過三項州憲法修正案，保障生育自主權、同性婚姻平等權利，以及曾因重罪定罪而入獄、獲釋後民眾的投票權。

林奇堡大學(University of Lynchburg)政治系主任理查茲(David Richards)分析，民主黨此次不僅鞏固基本盤，也吸引獨立選民支持，甚至在傳統共和黨優勢地區取得突破。

理查茲表示，選舉結果反映選民對川普政府施政方向的不滿。即使部分共和黨候選人在保守選區成功連任，勝選差距也有所縮小。

隨著民主黨重新掌控國會兩院，未來將有更大空間透過立法、預算審查及國會監督制衡川普政府；但在州層級，如何將選舉勝利轉化為具體政策，仍須面對黨內協調、法律程序及政治反彈等挑戰。