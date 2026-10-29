DOGE裁員恐牽動選情 維州投票比上屆增8成

川普總統曾透過「政府效率部」(Department of Government Efficiency，DOGE)大幅裁減聯邦政府人力，引發民眾不滿。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普推動DOGE裁減聯邦人力，衝擊華府周邊經濟並成為維州選戰焦點，提前投票則較2022年同期激增約81%。

美國期中選舉進入倒數，川普總統透過「政府效率部」(Department of Government Efficiency，DOGE)大幅裁減聯邦政府人力，不僅衝擊華府及周邊就業市場，也波及房地產與地方經濟，成為維吉尼亞州選舉的重要議題。儘管今年選舉頻繁，維州 提前投票 仍較2022年同期激增約八成，顯示選民參與熱度不減。

根據聯邦管理及預算局(OMB)數據，2025年超過26萬名員工因川普政府推動裁員 、提前退休、自願離職及凍結招聘等措施，離開聯邦政府。由於華府、馬里蘭州及北維州聚集大量聯邦員工與承包商，相關政策對當地經濟影響尤其明顯。

維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)政治學副教授基納(Alex Keena)指出，DOGE裁員造成的經濟衝擊，幾乎讓華府地區每個居民都認識受到影響的人。失業者減少購物與消費，連帶影響商家營收；部分家庭因失去收入而出售房屋，也使華府及郊區房市承壓，即使不是政府員工，也可能受到房價波動影響。

基納質疑DOGE未能實現預期的財政節省目標，卻留下地方經濟損失。他說，選民面對食品、汽油及生活開支壓力時，往往將經濟問題歸咎於執政黨，裁員造成的連鎖效應可能成為期中選舉的重要因素。

維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)公共暨國際事務學院教授霍爾特(Karen Hult)表示，部分失業聯邦員工已搬離華府地區，可能改變當地選民結構及投票率。不過，DOGE的政治影響並非單一方向，部分選民認同聯邦政府規模過大、管制過多而支持縮減政府的理念。

霍爾特並指出，美國兩黨對立已逐漸演變為「情感極化」(affective polarization)，不同政黨支持者對彼此的不信任加深，也可能影響民調準確性，因為願意接受調查的人愈來愈少。

儘管政治分歧加劇，維州選民的提前投票意願卻相當高。根據維吉尼亞公共資訊計畫(Virginia Public Access Project)統計，距離選舉日還有八天時，全州已投出118萬3895張提前選票，較2022年同期65萬4149張增加約81%。

維州11月3日則將選出聯邦參議員、全州聯邦眾議員，並表決三項州憲法修正案。提前投票數據顯示，選民參與意願強勁。

今年維州多個聯邦眾議院選區受到關注。第二選區由民主黨前眾議員盧里亞(Elaine Luria)，再次挑戰2022年擊敗她的共和黨現任議員基根斯(Jen Kiggans)；第一選區共和黨現任議員惠特曼(Rob Wittman)，迎戰民主黨候選人泰勒(Shannon Taylor)；第七選區則由共和黨候選人奧利凡特(Douglas Ollivant)，挑戰民主黨現任議員文德曼(Eugene Vindman)。