消除業障 返本歸元 脫離輪回⑴---摘錄盧台長

盧軍宏台長

接下去給你們講怎樣去化解業障？人因為過去這六根造業迷惑你身體的器官，你就一定會輪回，師父講的是已經進入到你的意識當中的業障。比如，你只要做過一些壞事情，一般都能記住，不會忘記的。人家害你，你不會忘記，那麼你害人家，你也不會忘記的，就是都進入到了你的意識當中，因為在你的潛意識當中，你過去所造的業，讓你必須輪回。只有一種根性不受到輪回，那就是你的佛性，你的佛性是不受輪回的。如果你不想輪回，那你就要把自己身上很難解脫的眼、耳、鼻、舌、身、意讓它慢慢地脫離你的意識，把它去除掉。不管在人間什麼事情發生，猶如沒看到，不要聽，嘴巴不講，身體不去做，意識裡根本沒有什麼事發生，這就是在脫離痛苦。

講講容易，怎麼脫離呢？師父先給你們舉個例子，你的佛性比方說是金，是挖出來的金子，這個金挖出來時，周圍都有石頭沙子等雜質，你要想讓這個金子放亮，就必須先把邊上的雜質用水沖掉，處理乾淨。同樣你要把做過的不好的事情像淘金一樣用水沖洗掉，處理乾淨，你的這個本性、佛性就會顯露出來了。

師父教你們在生活中，要利用你本來的佛性，去化解。如念經，念小房子。念經的時候是不是在用佛心念啊？念出來東西是不是金子啊？小房子燒掉之後，是不是把你的業障消除了？你的本性是不是越來越乾淨了？必須把心裡的塵埃洗乾淨，去除，才能脫離六道輪回，怎麼脫離呢？以後不再造業，過去已經做過的，用師父教你們的方法，去修補你們的心靈，即念經懺悔。你們的心靈如果修補好了，心就會很乾淨，很純潔，就是性空了。如果你性空了，到哪裡都是空的，想想看，色界天、無色界天不就都可以去了嗎？現在你身上這麼多塵埃、污垢，你這個金子是不純的，所以一定要洗淨自己的心靈。

什麼叫放下？什麼叫放不下？放下有好幾點，一個是心裡放下，一個是行為上的放下。這個心能否放下，有賴於許多種的因素，才能讓你的心放下。再說放不下，比如，你擔心孩子，心就放不下，心裡總是在想孩子今天去上課好不好啊？會不會出什麼事情？等等。想想看有多少因素造成了你的放不下？不是一句“放下”，就能做到真的放下。能否放下要靠你自己去悟，如果你什麼都不學不懂，能悟得出來嗎？只有懂道理了才能悟啊。如果你連最基本的念經，學佛都不知道，怎麼悟呢？要明白什麼經是讓你修今世的，什麼經是讓你開悟的，這點很重要，千萬不要迷亂念錯了經。(因篇幅所限，下次再續)

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