馬州華裔候選人 主張廢警察及監獄惹議

馬里蘭州巴爾的摩郡華裔民主黨州眾議員候選人布朗。(布朗競選臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 馬里蘭州華裔民主黨候選人布朗因主張廢除警察與監獄、改將資源投入教育與社會服務而引發爭議，遭共和黨議員與地方執法團體強烈反彈。

馬里蘭州巴爾的摩郡華裔 民主黨州眾議員候選人布朗(Ly Xinzhen Zhangsun Brown，中文姓氏音譯「長孫」)，因公開主張廢除警察及監獄制度，引發共和黨議員及地方執法團體強烈反彈。布朗則堅持，警察與監獄無法從根本解決犯罪問題，政府應將更多經費投入教育、醫療及社會服務。

正在角逐馬州眾議院 第7A選區席次的布朗，具有華裔移民背景。根據Maryland Matters選民指南，布朗曾自述：「身為一名出生於美國境外的華裔美國人，移民議題對我而言具有非常切身的意義。」布朗也支持移民權益，反對地方政府協助聯邦移民暨海關執法局(ICE)進行大規模遣返。

據福斯電視台45頻道報導，布朗曾在影片中表示：「警察與監獄無法讓我們更安全，因此不應該存在。」另稱無論警察暴力是隱性或明顯的，唯一解決方式就是廢除現行制度。

面對外界批評，布朗接受福斯電視台專訪時重申立場，指出巴爾的摩郡今年警察局預算達2億7700萬元，但犯罪問題依然存在。「如果這筆錢能阻止犯罪，問題早就解決了。」

布朗承認，完全沒有警察與監獄的社會仍是遙遠目標，但若當選，將主張削減警察局經費，轉而增加學校、醫療及社會服務預算。

當記者追問是否希望最終完全取消警察經費時，布朗回答：「如果社會不再有犯罪或暴力，我們根本不需要警察。」至於沒有犯罪的社會是否可能實現，布朗則稱：「除非我們努力讓它實現，否則永遠不可能做到。」

布朗的主張遭同選區兩名共和黨州眾議員塞利加(Kathy Szeliga)及納羅基(Ryan Nawrocki)批評。

塞利加表示：「當你遭到搶劫、成為犯罪受害者時，會找誰幫忙？你會報警。這種主張太不負責任。」納羅基則指出，監獄存在有其必要，部分罪犯無法安全地生活在社會中。

巴爾的摩郡警察兄弟會主席傑斯(Doug Jess)也警告，廢除警察與監獄恐危及公共安全。他承認現行制度有缺陷、需要改革，但認為全面廢除只會造成社會失序。

當媒體進一步詢問，廢除監獄是否意味著連犯下大規模謀殺等暴力犯罪者都應獲釋，布朗未正面回答，僅表示不願討論個別假設案件，並重申監獄並未真正阻止犯罪。