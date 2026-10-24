法官擋農業部改組 林務局暫停遷猶他

聯邦法官13日裁定，暫時禁止農業部(USDA)推動大規模組織重整計畫。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國聯邦法官暫時叫停農業部大規模改組，包含林務局遷址與多個辦公室關閉，理由是可能違反國會經費限制，相關訴訟仍在進行。

美國聯邦法官13日裁定，暫時禁止農業部 (USDA)推動大規模組織重整計畫，包括關閉辦公室、搬遷旗下八個機構員工，以及將美國林務局(U.S. Forest Service)總部從華府遷往猶他州 。法官主張，農業部相關措施可能違反國會制定的經費使用限制，因此下令暫停執行。

加州 北區聯邦地方法院法官查布里亞(Vince Chhabria)指出，農業部的重組計畫很可能違反國會對政府支出的限制。法院同時禁止農業部在相關訴訟審理期間，強制員工遷往原有通勤範圍以外的工作地點。

這項裁決也暫時阻止農業部將馬里蘭州貝爾茨維爾農業研究中心(Beltsville Agricultural Research Center)的研究職位遷往其他地區，以及關閉部分區域辦公室。

提起訴訟的聯邦員工工會主張，農業部重組可能迫使數千名員工在搬遷與離職之間做出選擇，不僅影響員工生計，也可能削弱政府公共服務能力。

馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County)郡長布雷夫博伊(Aisha Braveboy)對裁決表示歡迎。她指出，該郡及馬州已受到川普政府多項政策衝擊，尤其是針對聯邦員工的措施，因此法院阻止工作機會外移，對地方經濟格外重要。

布雷夫博伊估計，這項裁決保住貝爾茨維爾農業研究中心約1000個工作機會。如研究中心關閉，馬州可能損失高達4億5000萬元的州內生產毛額(GDP)。

倡議組織「民主前進」(Democracy Forward)也發表聲明指出，農業部若因重組而大幅裁減人力，恐影響美國食品安全及農業研究。

該組織強調，農業部負責支持農村社區、維護食品供應、協助家庭取得食物、推動農業研究，以及保護森林與公共土地等重要工作，期待透過後續訴訟爭取永久性司法保障。

目前法院裁決僅屬暫時性措施，並非最終判決，農業部重組計畫能否繼續推動，仍有待後續司法程序決定。