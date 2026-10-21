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涉維州麵包店廁所偷拍 亞裔男遭ICE逮捕

特派員黃惠玲／綜合報導
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菲律賓籍男子翁布雷布埃諾(Joshua Gabriel Car Hombrebu...
菲律賓籍男子翁布雷布埃諾(Joshua Gabriel Car Hombrebueno)在維吉尼亞州亞歷山卓市(Alexandria)麵包店廁所偷拍顧客。(亞歷山卓市警局)

AI摘要

文章摘要整理：

美國ICE在針對犯罪前科無證移民的行動中，逮捕曾於維州亞歷山卓市麵包店廁所偷拍顧客的菲律賓籍男子，該人先前已因相關案件被判刑。

美國國土安全部(DHS)宣布，移民暨海關執法局(ICE)近日展開針對有性犯罪、家庭暴力及其他犯罪前科無合法移民身分人士的執法行動，其中一名遭逮捕者，是曾在維吉尼亞州亞歷山卓市(Alexandria)麵包店廁所偷拍顧客的菲律賓籍男子。

國土安全部日前指出，遭逮捕的男子為翁布雷布埃諾(Joshua Gabriel Car Hombrebueno)，來自菲律賓，先前因在亞歷山卓市未經他人同意偷拍未著衣者，遭判兩項罪名成立。

國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)表示，ICE執法人員在此次行動中逮捕了涉及兒童性犯罪、性侵害、家庭暴力及其他危害公共安全犯罪的外籍人士。

根據華府地區電視台7News先前報導，翁布雷布埃諾因在亞歷山卓市老城區(Old Town Alexandria)的Gustave Boulangerie麵包店廁所內，秘密錄下多名顧客影像，今年8月被判處六個月監禁及五年緩刑監督。

這起案件最初因一名母親帶著三歲女兒使用麵包店廁所時，意外發現一支正在錄影的手機而曝光。警方隨後展開調查，發現手機內存有多段未經當事人同意拍攝的影片，受害者包括多名成年人及兒童。

翁布雷布埃諾最初面臨三項重罪及九項輕罪指控，但最後透過認罪協議，承認兩項涉及成年受害者的輕罪。至於涉及兒童受害者的一項重罪，依照認罪協議條款，法院暫緩作出有罪裁定。

國土安全部將翁布雷布埃諾列為此次ICE執法行動逮捕的對象之一，但並未公布逮捕的具體時間、地點，也未說明他目前被關押何處，或何時可能面臨遣返。

精華 FAQ

  • 國土安全部表示，他屬於此次鎖定的有性犯罪、家庭暴力及其他犯罪前科且無合法身分人士之一，因曾涉及偷拍與相關刑案，因而被ICE逮捕。

  • 他被指在老城區Gustave Boulangerie麵包店的廁所內，秘密錄下多名顧客影像；案件最初因一名母親帶女兒如廁時發現正在錄影的手機而曝光。

  • 他最初面臨3項重罪與9項輕罪，後來透過認罪協議承認2項涉及成年受害者的輕罪，並於8月被判6個月監禁及5年緩刑監督。

ICE 亞裔 維州

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