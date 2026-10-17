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馬州仇恨事件微降 反亞裔卻逆增24%

特派員黃惠玲／綜合報導
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蒙哥馬利郡A. Mario Loiederman中學學生參與「No Place ...
蒙哥馬利郡A. Mario Loiederman中學學生參與「No Place for Hate」反仇恨校園活動，呼籲尊重不同族裔及背景的學生。(蒙哥馬利郡公立學校官網)

AI摘要

文章摘要整理：

馬里蘭州2025年整體仇恨偏見通報略降，但反亞裔事件逆勢增加至36起，蒙哥馬利郡則持續成為全州各類事件最集中地區。

馬里蘭州整體仇恨偏見事件下降，針對亞裔的事件卻逆勢增加。馬州警方最新報告顯示，2025年全州通報36起反亞裔仇恨偏見事件，比2024年的29起增加24.1%，其中經調查證實的事件由2起增至10起。人口最多、也是亞裔重要聚居地之一的蒙哥馬利郡(Montgomery County)，則是全州各類仇恨偏見事件通報最多的地區。

根據馬里蘭州警方與馬州協調分析中心(Maryland Coordination and Analysis Center)公布的2025年仇恨偏見事件報告，全州共通報884起，較2024年下降4.3%，其中303起經調查後獲得證實。過去十年以2023年的952起通報事件最多。

蒙哥馬利郡2025年共通報351起各類仇恨偏見事件，占全州39.7%，高居各郡之首。蒙郡校園相關事件尤其突出，全州幼稚園至12年級(K-12)學校相關仇恨偏見事件中，高達77.5%由蒙郡通報。

從地區分布來看，全州13.1%的通報事件集中在四個郵遞區號，包括洛克維爾(Rockville)20852、Glen Burnie的21061、貝塞斯達(Bethesda)20817及銀泉(Silver Spring)20910，其中洛克維爾、貝塞斯達及銀泉均位於蒙郡。

就偏見動機而言，全州59.6%的通報涉及種族、族裔或血統，反非裔偏見仍是最常被通報的類別，並已連續十年居首；反猶太偏見則是第二常見的仇恨偏見動機。

另一個增幅明顯的族群是西語裔或拉丁裔，相關事件由2024年的39起增至2025年的66起，增加69.2%，也是過去十年來首次超過針對男同性戀者的偏見事件。

馬州檢察長辦公室指出，「仇恨偏見事件」(hate bias incident)並不等同「仇恨犯罪」(hate crime)，前者是因種族、宗教、性傾向、性別、身心障礙、原國籍等因素引發的敵意或攻擊性行為或表達，雖可能尚未構成州或聯邦犯罪，仍會對受害者造成傷害或冒犯。

報告顯示，2025年馬州最常見的仇恨偏見事件包括言語恐嚇，以及破壞或惡意毀損財物；學校、住宅及公共道路則是最常發生這類事件的地點。

精華 FAQ

  • 2025年全州通報36起反亞裔仇恨偏見事件，較2024年的29起增加24.1%；經調查證實的案件也由2起升至10起，顯示相關風險明顯上升。

  • 全州2025年共通報884起，較2024年下降4.3%；其中蒙哥馬利郡通報351起，占全州39.7%居首，且K-12校園相關事件有77.5%來自該郡。

  • 除反亞裔外，西語裔或拉丁裔事件增至66起、年增69.2%；最常見動機仍是種族、族裔或血統，常見型態則為言語恐嚇與破壞、惡意毀損財物。

亞裔 馬里蘭州 馬州

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