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年跌0.9%… 華府租金仍高 比全美平均多逾5成

特派員黃惠玲／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

華府租金雖較去年小跌0.9%，但9月仍達2174元，遠高於全美平均，今年累計漲幅已回升至4.8%。

華府租屋市場出現租金年減、短期回升的現象。根據租屋平台Apartment List最新公布的2026年10月租金報告，華府9月整體月租中位數為2174元，較去年同期下降0.9%，但較8月微漲0.2%。儘管租金略有回落，華府仍是全美租金最高的城市之一，租金比全國中位數高出近57%。

報告指出，華府一房公寓月租中位數為2149元，兩房為2207元。以全美100個最大城市比較，華府租金排名第15高，較全美整體月租中位數1388元，高出786元，凸顯當地租屋負擔仍然沉重。

值得注意的是，雖然華府租金較去年同期下降，但今年以來已累計上漲4.8%，明顯高於去年同期的1.3%，顯示租金正逐步回升。

相較之下，全美9月租金較前月下降0.1%，華府卻逆勢上漲0.2%，在全美100大城市中，單月租金漲幅排名第31。

若將範圍擴大至華府都會區，整體月租中位數為2171元，年減0.6%，與華府市區相差不大。

都會區內租金差異仍相當明顯，其中維吉尼亞州泰森斯角(Tysons Corner)月租中位數高達2653元，為區域內最昂貴的城市；馬里蘭州弗雷德里克(Frederick)則為1672元，相對便宜。

分析顯示，華府租金雖尚未回到去年同期水準，但今年以來的漲勢已逐漸加快，租屋族仍須面對偏高的居住成本。

精華 FAQ

  • 根據Apartment List最新報告，華府9月整體月租中位數為2174元，較去年同期下降0.9%，但較8月微升0.2%，顯示短期內仍有回升跡象。

  • 華府租金比全國中位數1388元高出近57%，在全美100個最大城市中排名第15高，凸顯當地即使略為回落，租屋成本仍然偏高。

  • 華府都會區整體月租中位數為2171元，Tysons Corner最高，月租中位數達2653元；Frederick相對便宜，為1672元，顯示區域內租金差異明顯。

租金 華府

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