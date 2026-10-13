川普改造華府高球場 近500棵樹遭砍 法官震怒令停工

華府東波多馬克高爾夫球場(East Potomac Golf Links)內，工人10日正在砍樹。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 華府東波多馬克高爾夫球場砍樹爭議升高，法官質疑政府違反通知要求，並緊急下令停工，將續釐清是否涉及誤導法院與改造計畫真相。

川普 政府計畫改造華府 東波多馬克高爾夫球場(East Potomac Golf Course)，砍樹爭議持續延燒。聯邦地區法院法官雷耶斯(Ana Reyes)12日在長達三小時的聽證會上，嚴厲質問國家公園管理局(NPS)官員，為何法院先前已明確要求砍樹前必須通知，政府仍在11日一天砍掉430棵樹。她並下令至少到13日下午2時前，全面停止砍樹。

「我對政府已經沒有信心。」雷耶斯表示，現場可能還有200至300棵樹準備移除，如果沒有法院命令，她無法相信政府不會繼續砍樹。

雷耶斯12日傳喚國家廣場暨紀念公園主管葛里斯(Kevin Griess)及NPS營運副局長蘭茲(Frank Lands)出庭，追問430棵樹由誰下令移除、何時決定施工。

兩名官員表示，砍樹計畫是在10月5日會議後推進，依據2019年的「文化景觀報告」，目的是恢復球場1920年代早期景觀，與川普政府希望將當地改造成「世界級高爾夫球場」的計畫無關。被列入移除名單的樹木，主要依報告所訂標準挑選，包括生長過度及具有入侵性的植物。

雷耶斯對此仍有疑慮，並要求內政部副幕僚長威舍(Greg Wischer)出庭作證。她表示，如果砍樹沒有急迫性，政府為何選擇在假日周末迅速動工，必須交代清楚；聽完證詞後，不排除將禁砍令延長14天。

「我對政府現在的表現失望至極。」雷耶斯表示，法院目前必須釐清，她是否被政府欺騙，包括改造計畫內容、施工時間，以及政府承諾提供法院通知等事項。

爭議源於NPS上周五通知法院，將移除500多棵被認定「對歷史景觀沒有貢獻」的樹木。NPS原稱11日起先砍169棵，之後再移除90棵，但官員12日證實，僅11日一天實際就砍掉430棵。

提出訴訟的華府保存聯盟(D.C. Preservation League)及兩名居民要求法院緊急介入。雷耶斯尤其不滿，司法部8日已得知砍樹計畫，法院及原告卻直到10日才接獲通知，僅剩約12小時可以反應。

「我一次又一次給政府充分信任，也一次又一次清楚表明，我要事先收到通知。」雷耶斯說，她對政府的處理方式感到「憤怒」。

蘭茲作證稱，樹木管理計畫是由他提出，並非白宮指示，且已兩、三個月未與白宮官員討論球場改造。葛里斯也稱，公務上從未看過川普的球場改造方案。

葛里斯另透露，為因應美國建國250周年活動，NPS取得經費組成約40人的增援團隊，負責華府美化工程，這批人員上周才被派往東波多馬克高爾夫球場施工。

NPS今年9月已向麻州工程顧問公司Vanasse Hangen Brustlin核發約39萬元合約，進行環境及歷史保存相關工作。至於大型改造工程尚未發包，未來施工合約預估最高可能達4900萬元，預計2027年才開始招標。

雷耶斯同時要求擬定新規定，未來政府若要在球場砍樹或進行其他變更，至少須提前三個工作日通知。法院13日將繼續聽取內政部官員證詞，再決定是否延長禁砍令。