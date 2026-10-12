從經濟趨勢到AI機遇：維州華商聯合會將舉辦2026秋季商業論壇 聚焦經濟趨勢與AI投資機遇，連接投資、保險、房地產及銀行資源

利率變化如何影響投資和企業融資，並進一步影響房地產購買成本、貸款負擔與投資決策？在AI相關產業及板塊備受關注之際，投資者如何理解機會、估值與風險？企業經營、家庭保障和房地產決策，又如何與資金安排相互配合？

這些問題往往相互關聯，卻很難通過單一領域的視角找到完整答案。為搭建跨領域交流平臺，維州華商聯合會（CACC）將於2026年10月24日（星期六）上午10時至下午1時舉辦2026秋季商業論壇，邀請投資、保險、房地產及銀行領域的專業人士分享市場觀察與實務經驗，與社區企業主、投資者及各界朋友面對面交流。

論壇議題與交流重點

論壇將圍繞四個與商業和個人規劃密切相關的方向展開：

●經濟與投資展望。 從當前經濟環境出發，探討影響市場和投資判斷的關鍵趨勢，幫助參與者從更廣的視角理解未來可能面臨的機遇與挑戰。

●利率、股市與AI板塊投資。 利率變化牽動市場情緒，也影響企業與個人的資金安排。論壇將結合股市動向，討論AI相關投資受到關注的原因，以及參與者應當留意的波動與風險。

●商業與個人保險。 涵蓋汽車、房屋及健康保險等保障議題，從企業與家庭的實際需求出發，交流保障範圍、潛在缺口與規劃重點。幫助參與者瞭解不同保險安排如何支持日常經營、家庭生活及長期財富保障。

●房地產與銀行服務。 結合房地產市場動向，探討個人與企業在購置物業、資金安排及銀行服務方面的需求，交流相關方案與實務考量，為參與者評估自身選擇提供更多資訊。

現場問答與商業交流

論壇設有互動問答環節，參與者可帶著關心的市場、經營與規劃問題，與不同領域的專業人士面對面交流。活動也為本地企業主、專業人士及社區朋友提供相互認識的機會，便於分享經驗、交流資源，並探尋潛在合作方向。

無論您正在經營企業、關注投資市場，還是希望完善家庭保障、瞭解房地產及銀行服務，都歡迎參與本次論壇。商會期待通過跨領域的交流，讓參與者獲得貼近實際需求的資訊，並建立有助於未來發展的商業聯繫。

活動資訊與報名方式

日期：2026年10月24日（星期六）

時間：上午10:00至下午1:00

地點：Bank of America Tysons Corner

地址：8300 Greensboro Dr, Tysons, VA 22102（具體樓層、會議室及停車資訊將於註冊後發送至您的郵箱）

著裝：商務休閒

現場安排：專業分享、互動問答、商業交流；備有精美茶點與飲品。

座位有限，敬請提前掃描活動海報的二維碼完成註冊。僅限已註冊嘉賓入場。歡迎邀請有興趣的朋友參加，請每位嘉賓提前完成報名。

關於維州華商聯合會

維州華商聯合會（CACC）是一家服務華裔企業家、專業人士及所在社區的非營利組織。商會于2009年發起成立，致力於支援華人創業及企業發展，促進商業合作與專業交流，同時傳承中華文化、積極參與社區事務。商會通過商務論壇、知識講座與社交活動，為會員及社區朋友搭建交流平臺，連接資源、拓展人脈。

活動諮詢與媒體聯繫

會長：張玉棣（Yu-Dee Chang）

活動諮詢：公關部長 陸曉菲（Sabrina Lu）

電話：703-618-6989

電郵：[email protected]

免責聲明：本活動內容僅供資訊交流與教育用途，不構成任何投資、保險、稅務或法律建議。具體決策請結合個人情況諮詢相關持牌專業人士。