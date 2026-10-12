我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雌蟹1隻人民幣5塊 今年大閘蟹價格全面崩盤？

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

富邦貸款公司 精辦各類房屋貸款 經驗豐富

本報華府訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
富邦貸款公司的簡小玲及孫杰
富邦貸款公司的簡小玲及孫杰

位於維州Vienna的富邦貸款公司，於1998年成立，至今已有28年，服務維州、馬州、DC、佛州及德州，精辦各類房屋貸款，經驗豐富，解決疑難雜症。

富邦貸款公司提供FHA及VA貸款。如果你的信用分數太低？頭期款太少？無身份，無SSN申請貸款，富邦貸款公司都可以幫到你!

富邦貸款公司提供低利率， 誠信可靠。免費提供貸款分析、預批信，提供一條龍服務。批准快速，準時過戶，舊雨新知，有口皆碑!

富邦貸款公司(Trustworthy Mortgage Corporation) 維州總公司地址:1964 Gallows Road, Suite 350, Vienna, VA 22182，電話: 703-827-0899。網址:www.trustworthyloan.com，富邦貸款公司licensed by Virginia State Corporation Commission。簡小玲 Lin Chien (Charlene) ，手機:703-822-3200，301-502-2888，Email: [email protected]，NMLS ID# 205993。孫杰Aaron Sun，手機:703-965-6477，703-300-4793，Email: [email protected]，NMLS ID# 1500254。

上一則

賓州伊利市槍擊9死 傳槍手是遇害幼童外祖父

下一則

全美最健康州 新罕布夏奪冠 喬州排38

熱門新聞

副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

2026-10-06 17:01
位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

2026-10-07 12:08
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
美國邊境巡邏隊在亞利桑納州道格拉斯(Douglas)的美墨邊境沿線執勤警戒。(美聯社)

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

2026-10-05 11:23
前白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（路透）

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

2026-10-05 13:43

超人氣

更多 >
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例

帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例
加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金

加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金
廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相
「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯

「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯