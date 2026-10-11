10月 18 日尊貴的瓊珠法王將親自主持藥師佛法會 為華府地區民眾祈福消災 無任何宗教限制

尊貴的瓊珠法王將親自主持藥師佛法會，為華府地區民眾祈福消災(無任何宗教限制)。

近來世界天災人禍大有增加的趨勢，水災、火災、地震、意外災難以及各種傳染性疾病一波一波地洶湧而來，癌症等奇難雜症亦在與日俱增。尊貴的瓊珠法王有鑒於世間苦難與病苦持續增多，為了幫助大眾脫離身心病苦、免除各種天災與意外，特別慈悲於華府地區舉辦藥師佛法會，為大眾賜福消災。

根據《藥師琉璃光如來本願功德經》之記載，藥師佛的無量願力與功德主要可歸納為以下十個方面：

一、 消除天災與國土劫難（七難）： 經文中所提到的「七難」，涵蓋了天候異象、

自然天災與社會動盪：

1、瘟疫流行導致大量人口死亡；2、天象異常怪異現象；3、日食、月食或其他天文異變；4、氣候失調極端氣候形成風災水災。5、久旱不雨形成嚴重的旱災與饑荒；6、外敵入侵人禍與戰爭；7、國內動亂內戰社會內部衝突。

二、 消災治病與諸根具足： 依藥師佛第六、七大願，若有人諸根不具（六根不全、四肢殘廢等）、聾啞、醜陋、癲狂，或受種種病苦煎熬，只要誠心稱念「藥師琉璃光如來」名號，即得諸根完具，身心安樂，諸病消除。

三、 免除九橫死與厄難解脫： 經中指出世間常有的「九橫死」：1. 庸醫誤診送命；2. 觸犯國法受刑；3. 縱慾無度，耗損精氣；4. 火災焚燒；5. 水溺漂沒；6. 惡獸所傷；7. 墮落懸崖；8. 毒藥、蠱道、惡咒所傷；9. 飢渴而死。奉持藥師法門皆可免除。

四、 消災延壽： 依藥師佛第十大願，能解脫無量災難與身心受辱之苦。若遇重病垂危之人，為其皈依藥師佛、燃七層之燈、懸五色續命神幡，得以延年益壽。

五、 消解冤家與破除惡咒： 能令冤家債主皆起慈悲心，消除損惱意念及嫌恨心，化解惡緣與詛咒。

六、 消除貧窮，資生圓滿： 藥師佛的十二大願中承諾，令眾生衣食豐足、珍寶隨用，資具所須皆得豐富。

七、 福慧雙修，轉化果報： 經中不否定正當物質的追求，而是強調透過布施、供養與持戒，將貧困匱乏的惡果轉化為福德資糧圓滿。

八、 轉化人心，淨化心靈： 一切疾病與災難的根本在於人心。藥師法門不僅解決外在物質與身體問題，更能令人遠離貪、瞋、痴、嫉妒與邪見，轉化為具足慈悲、智慧的菩提心，最終圓滿成佛。

九、 護法神將日夜庇佑： 經中記載十二藥叉大將，每一大將率領七千藥叉，共八萬四千護法神，誓願日夜輪流護持受持藥師法門的修行者，使其遠離一切厄難、凶險與惡鬼侵擾。

十、 導歸淨土，殊勝接引： 若常念藥師佛名號，命終時將有八大菩薩指示路徑，隨願往生淨土（或得殊勝護念）。

此次，尊貴的瓊珠法王將以無上密法傳承，親自主法藥師佛儀軌《琉璃水流》。此法傳承清淨加持力極大，且是法王首次在美國地區舉辦此等殊勝的藥師佛大法！祈願此地眾生均能無災、無難、無病苦！誠摯邀請各種宗教人士，踴躍隨喜參加，共沾法益。

法會提供消災祈福功德主每位$350，請填明姓名、地址、生肖、Email address及照片(隨意) 。一般消災祈福牌位每位$150。病患人士不能到場，但需要祈福也可以參加消災祈福的牌位。隨喜供水$20，隨喜供花$20，隨喜供燈$20，隨喜供香$20。

主辦單位: 寧欽博藏佛教中心 (Rigzing Phodrang Buddhist Center)

聯絡人:

Shirley Tsai 301-412-4951

Steven Tung 703-898-8405

網站報名 :

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法會地點: 僑委會 901 Wind River Lane , Gaithersburg, MD 20878 ，電話: 301-869-8585

報名截止時間: 10月16日 美東時間晚上8:00 PM。

法會時間: 美東時間2026年10月18日上午11:00~12:00 下午 1:00 ~ 4:00