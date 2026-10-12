法律戰升溫 凱旋門環評未完施工 維州阿郡提告

一架飛機飛越紀念圓環(Memorial Circle)上空， 阿靈頓郡議會抗議擬議中的凱旋門計畫。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 維州阿靈頓郡因反對川普在華府附近興建250呎凱旋門，認為環評未完成卻已準備施工，因而提告要求暫停工程，該案同時還面臨國會批准與航空安全爭議。

維吉尼亞州 阿靈頓郡議會(Arlington County Board)8日提起訴訟，反對川普 總統計畫在華府 與阿靈頓交界附近興建高達250呎的「凱旋門」(Triumphal Arch)，阿郡也是第一個針對這項紀念建築計畫採取法律行動的地方政府。

這起訴訟在維吉尼亞東區聯邦地方法院提出。阿靈頓郡主張，凱旋門預定興建地點紀念圓環(Memorial Circle)屬於國家公園土地，工程依法應完成相關環境審查，但負責計畫的國家公園管理局(National Park Service，NPS)在審查尚未完成前，就已快速朝施工方向推進。

阿靈頓郡指出，NPS一方面表示尚未最終決定興建凱旋門，另一方面卻積極為可能涉及挖掘、動土的工程做準備，讓郡政府質疑目前的審查程序是否只是形式，最終目的仍是依照川普要求加速推動計畫。

因此，阿靈頓郡要求法院暫停工程推進，直到聯邦政府依「國家環境政策法」(National Environmental Policy Act，NEPA)完成必要的環境評估及相關測試。郡政府表示，先前已在審查過程中提出工程可能對阿靈頓及當地居民造成嚴重且廣泛的影響，但相關疑慮並未獲得充分重視。

阿靈頓郡提告前一天，空服員協會－美國通訊工人工會(Association of Flight Attendants-CWA)主席Sara Nelson也對這座高達250呎(約76公尺)的凱旋門提出航空安全疑慮。Nelson表示，2025年1月波多馬克河上空發生造成67人死亡的致命空難後，當地仍有多項航空安全問題尚待解決，而大型凱旋門計畫可能進一步增加相關風險。

她也批評川普提出將凱旋門打造為可部署無人機、狙擊手及儲存彈藥的高規格軍事設施構想，指相關用途進一步增加安全疑慮。

這座凱旋門先前已獲美國美術委員會(U.S. Commission of Fine Arts)初步批准，該委員會目前成員均由川普任命。

不過，工程也面臨另一宗法律挑戰。三名退伍軍人及一名建築史學家已在華府聯邦法院提告，主張這項工程必須先取得國會批准。

凱旋門是川普近來在華府推動的多項大型改造計畫之一。其他計畫還包括整修華府一座歷史悠久的公共高爾夫球場，以及提出拆除甘迺迪表演藝術中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)的構想。