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大華府祭孔大典 青年佾舞展現文化傳承

記者王志榮／華府報導
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中文學校學生演出佾舞。(記者王志榮／攝影)
中文學校學生演出佾舞。(記者王志榮／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

大華府第22屆祭孔大典結合古禮、青年佾舞、多媒體競賽與儒學講座，號召僑界、教育界及學生參與，持續推動中華文化海外傳承。

「大華府第22屆實體與視訊祭孔大典」系列活動日前舉行，華府及馬里蘭、維吉尼亞州地區僑界、教育界人士及學生共同參與，除依古禮祭孔，也舉辦青少年多媒體簡報比賽及儒學講座，推動中華文化海外傳承。

正獻官饒世永(前)。(記者王志榮／攝影)
正獻官饒世永(前)。(記者王志榮／攝影)

祭孔典禮由鼓初嚴、再嚴、三嚴揭幕，正獻官饒世永率分獻官及陪祭官，依序進行迎神、獻香、初獻、恭讀祝文、亞獻、獻爵、終獻及送神等儀式。華府、光啟及代表處等中文學校學生演出佾舞，在老師指導下透過鼓樂、舞蹈及傳統儀節，體會尊師重道精神，最後全體齊唱「禮運大同篇」。

與會人員。(記者王志榮／攝影)
與會人員。(記者王志榮／攝影)

第七屆大華府地區儒家思想及中華文化多媒體簡報比賽共有10隊、19名學生參賽，其中4隊來自中文學校、6隊來自馬州及維州主流學校。「安心無慮隊」奪冠，「思審行寬隊」及「兩儒問道隊」分獲亞、季軍。

大會另於9月11日舉行儒學講習座談會，邀董金裕教授視訊主講「儒家禮教在現代法治社會中的意義」，近40名來自全美、台灣及香港的教育與僑界人士參與。

活動由美京中華會館、駐美國台北經濟文化代表處、華府華僑文教服務中心等單位共同主辦，盼透過祭孔、青年活動及儒學交流，持續推動文化傳承。

精華 FAQ

  • 活動採實體與視訊並行，依古禮完成迎神、獻香、初獻等儀式，並由中文學校學生演出佾舞，最後齊唱「禮運大同篇」，呈現傳統與現代結合的特色。

  • 華府、光啟及代表處等中文學校學生參與佾舞演出，並在老師指導下透過鼓樂、舞蹈與儀節學習尊師重道精神，成為文化傳承的重要力量。

  • 除祭孔典禮外，還舉辦第7屆多媒體簡報比賽與儒學講座，吸引僑界及教育人士參與；比賽由「安心無慮隊」奪冠，座談則探討儒家禮教在現代法治社會的意義。

維吉尼亞州 華府 馬州

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