我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

美國中餐不是貴就是難吃？華人改在家煮飯 網曝備餐秘訣

馬州槍枝新法上路 槍枝失竊限時未報開罰

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬州10月起多項槍枝新法上路。(路透)
馬州10月起多項槍枝新法上路。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

馬里蘭州多項槍枝與執法新法上路，涵蓋警員識別、蒙面限制、經銷商通報義務及槍枝回收規定，並將於明年1月禁售特定手槍。

馬里蘭州多項槍枝及執法新法10月1日生效，包括要求警員佩戴身分識別標誌、限制蒙面執勤，以及加強槍枝經銷商通報義務。此外，明年1月起，馬州將禁止特定可改裝為機關槍的手槍，可能促使部分民眾提前購槍。

新法規定，州、地方及在馬州執勤的聯邦執法人員，原則上必須將身分識別標誌佩戴於最外層衣物，並在民眾要求時口頭表明身分。執勤時也不得任意遮蓋臉部，但特定防護裝備、宗教服飾及其他法定情況除外。

不過，這項規定可能引發憲法爭議。馬州檢察長布朗(Anthony Brown)辦公室指出，法律本身並非明顯違憲，但若強制適用於聯邦執法人員，可能牴觸美國憲法最高法條款，存在重大法律風險。

另一項新法要求各警察機關，為執行非行政職務的警員提供防彈背心等防護裝備。正常退休且離職紀錄良好的馬州州、郡及市警員，符合條件者可取得有效期五年的手槍許可證，並可每五年續期。

槍枝經銷商也面臨更嚴格的通報規定。持牌業者一旦得知涉及槍枝或彈藥的特定入室竊盜、搶劫、失竊或竊盜未遂案件，必須在24小時內通報馬州警察。法定安全設施遭破壞時，也須依規定通報。首次違規最高罰款250元，再犯最高1000元。

此外，透過合格槍枝回購計畫繳交的槍枝，經警方確認未涉及犯罪或通報遺失後，必須連同零件銷毀。

儘管多項新法上路，受訪槍枝業者表示，尚未出現明顯搶購潮，主要因為10月新規多針對執法人員及經銷商，並未全面改變一般民眾的購槍資格。

精華 FAQ

  • 新法要求州、地方及在馬州執勤的聯邦執法人員，原則上須將身分識別標誌佩戴於最外層衣物，並在民眾要求時口頭表明身分，同時不得任意遮蓋臉部。

  • 持牌槍枝或彈藥業者若得知特定入室竊盜、搶劫、失竊或竊盜未遂案件，必須在24小時內通報馬州警察；若法定安全設施遭破壞，也需依規定通報。

  • 因為明年1月起，馬州將禁止特定可改裝為機關槍的手槍，部分民眾擔心未來購買受限，因此可能趁法令生效前先行購槍。

馬里蘭州 馬州

上一則

美東保險公司資深業務代表---王鐵生

下一則

美太陽能政策劇烈波動 喬州QCells續擴張

延伸閱讀

資格嚴審 明年健保衝擊大 健保顧問提醒1件事

資格嚴審 明年健保衝擊大 健保顧問提醒1件事
紐森通過多項移民法案 南灣議員推動拘留中心監管

紐森通過多項移民法案 南灣議員推動拘留中心監管
紐約華人聚居區銀行搶劫案嫌犯罪成 至少監禁7年

紐約華人聚居區銀行搶劫案嫌犯罪成 至少監禁7年
紐約市前三季槍擊謀殺創新低 亞裔仇恨案增兩成

紐約市前三季槍擊謀殺創新低 亞裔仇恨案增兩成

熱門新聞

副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

2026-10-06 17:01
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

2026-10-07 12:08
位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
圖為麻州楠塔基特島南岸，資料照。(美聯社)

落地前2分鐘自雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

2026-10-03 09:51
美國邊境巡邏隊在亞利桑納州道格拉斯(Douglas)的美墨邊境沿線執勤警戒。(美聯社)

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

2026-10-05 11:23
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21

超人氣

更多 >
狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷
紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響
美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事