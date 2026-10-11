馬州槍枝新法上路 槍枝失竊限時未報開罰

馬州10月起多項槍枝新法上路。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 馬里蘭州多項槍枝與執法新法上路，涵蓋警員識別、蒙面限制、經銷商通報義務及槍枝回收規定，並將於明年1月禁售特定手槍。

馬里蘭州 多項槍枝及執法新法10月1日生效，包括要求警員佩戴身分識別標誌、限制蒙面執勤，以及加強槍枝經銷商通報義務。此外，明年1月起，馬州 將禁止特定可改裝為機關槍的手槍，可能促使部分民眾提前購槍。

新法規定，州、地方及在馬州執勤的聯邦執法人員，原則上必須將身分識別標誌佩戴於最外層衣物，並在民眾要求時口頭表明身分。執勤時也不得任意遮蓋臉部，但特定防護裝備、宗教服飾及其他法定情況除外。

不過，這項規定可能引發憲法爭議。馬州檢察長布朗(Anthony Brown)辦公室指出，法律本身並非明顯違憲，但若強制適用於聯邦執法人員，可能牴觸美國憲法最高法條款，存在重大法律風險。

另一項新法要求各警察機關，為執行非行政職務的警員提供防彈背心等防護裝備。正常退休且離職紀錄良好的馬州州、郡及市警員，符合條件者可取得有效期五年的手槍許可證，並可每五年續期。

槍枝經銷商也面臨更嚴格的通報規定。持牌業者一旦得知涉及槍枝或彈藥的特定入室竊盜、搶劫、失竊或竊盜未遂案件，必須在24小時內通報馬州警察。法定安全設施遭破壞時，也須依規定通報。首次違規最高罰款250元，再犯最高1000元。

此外，透過合格槍枝回購計畫繳交的槍枝，經警方確認未涉及犯罪或通報遺失後，必須連同零件銷毀。

儘管多項新法上路，受訪槍枝業者表示，尚未出現明顯搶購潮，主要因為10月新規多針對執法人員及經銷商，並未全面改變一般民眾的購槍資格。