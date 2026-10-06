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萬聖節採購潮升溫 蜘蛛人華府最熱賣

特派員黃惠玲／綜合報導
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蜘蛛人是今年萬聖節最受歡迎的裝扮之一。(美聯社)
蜘蛛人是今年萬聖節最受歡迎的裝扮之一。(美聯社)

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文章摘要整理：

華府萬聖節購物潮升溫，Total Party指出蜘蛛人、玩具總動員與鬼臉殺手最熱賣，10月營收更占全年一半，凸顯節日前採買高峰的重要性。

萬聖節即將到來，華府地區的變裝商店已開始迎接購物人潮。位於華府西南區朗方廣場(L'Enfant Plaza)Promenade Shops購物中心的派對用品店Total Party表示，今年萬聖節服裝受到熱門電影及音樂人物影響，蜘蛛人、玩具總動員及經典恐怖角色均受到消費者青睞。

據WTOP報導，Total Party老闆卡爾塔吉羅內(Lorenzo Caltagirone)表示，10月營業額占全年銷售額的50%，其中高達八成集中在萬聖節前最後一周。他形容，萬聖節就是店家的聖誕節，接下來一個月的業績攸關全年營運。

卡爾塔吉羅內指出，票房熱門電影往往引領萬聖節變裝潮流。今年蜘蛛人(Spider-Man)服裝最為暢銷，「奧德賽」(The Odyssey)適合情侶搭配造型，「玩具總動員5」(Toy Story 5)則為全家大小提供角色扮演的靈感。

除了電影新作，一些經典角色始終受到歡迎。他將哈利波特、任天堂遊戲人物，以及「驚聲尖叫」系列中的鬼臉殺手(Ghostface)，稱為歷久不衰的常青款。其中，鬼臉殺手尤其熱賣。卡爾塔吉羅內表示，這款服裝每年都會售罄，即使隔年將訂貨量增加一倍，仍然供不應求。

音樂人物同樣帶動變裝商機。受到麥可傑克森傳記電影影響，亮片手套及紳士帽的需求明顯增加。店家也正在等待一批金色假髮到貨，以滿足想扮成鄉村音樂天后桃莉巴頓(Dolly Parton)的顧客。

卡爾塔吉羅內建議民眾提早購買萬聖節服裝，以免熱門款式缺貨。他表示，店內通常從10月第一個周末開始出現購物人潮，隨後逐漸形成一波又一波的採購熱潮，直到節日前夕達到高峰。店家均十分期待消費群增長，因為萬聖節旺季帶來的收入，正是支撐商店全年營運的重要來源。

精華 FAQ

  • 店家表示，今年最受歡迎的是蜘蛛人、玩具總動員相關角色，以及鬼臉殺手等經典恐怖造型；此外，哈利波特、任天堂人物也屬於長年熱銷款。

  • 老闆卡爾塔吉羅內說，10月營業額約占全年銷售額的50%，其中8成集中在萬聖節前最後1周，因此萬聖節就像店家的聖誕節，決定全年業績。

  • 因為熱門款式容易迅速售罄，像鬼臉殺手每年都會賣光，即使加倍進貨仍供不應求；店內通常從10月第一個周末起就湧現人潮，越接近節日前夕越搶手。

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