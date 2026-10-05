年金的是是非非及善用年金

張文進博士理財講座將討論『年金的是是非非』及『年金:提供終生收入及本金留子孫』

正昇財務顧問公司總裁張文進博士，將於10月舉辦2場網絡理財講座，從美東時間上午10時30分至12時30分止。請預先報名，電話: 301-928-9573或電郵: [email protected]。報名後，我們會發送網絡連接給您。

10月10日講座的主題是『年金的是是非非』。年金的目的是提供終身收入且提供增長延稅的益處。多年來，年金已經發展成為一種複雜的投資工具，許多投資者沒有趕上所有的變化。 因此，關於年金的許多錯誤概念四處流傳。

以下是常見的誤解: 1）年金費用昂貴；2）用IRA帳戶的錢投資年金沒有額外益處；3）年金不是良好的投資，因為增長需繳納所得稅；4）年金是一種不好的資產轉移工具，因為它需要被雙重徵稅；5）如果信託擁有年金，那麼它將失去其延稅的益處；6）年金的死亡理賠和費用不成比例；7）年金不是好的遺產轉移工具，因為其本金沒有增長至市值；8）非退休金年金的死亡理賠不能伸展延稅。

張博士將深入探討每個錯誤觀念的細節， 希望您聽完他的演講後，對年金會有煥然一新的概念。

10月24日講座的主題是『年金:提供終生收入及本金留子孫』。人一輩子用以維持家計的那份薪水，在退休後即停止，退休人員在退休中面臨許多風險，例如壽命風險，利率風險，市場風險，通貨膨脹風險等。 成功的退休生活取決於以下因素：1）您有多少終身保證收入； 和2）您是否已排除主要的退休風險？

社安金，養老金和年金有什麼共同點？他們都提供終生收入。人們每月享受社安金或養老金的收入。但是他們對年金持不同態度，我相信的主要原因是他們不完全了解年金。

張博士將討論:1) 免受市場波動的終生收入策略;2) 尋求增長機會;3) 本金留子孫; 4) 將退休金轉移至年金的好處。

什麼是終身收入年金？投資者向保險公司購買一份年金合同，期望未來獲得可預期的收入。「終生收入年金」提供終生收入，只要你活著保險公司就會持續的提供收入，即使您的年金價值已為零。投資型年金提供參與股市投資的機會，當投資上漲時，您的終生收入會跟著升高，當投資下跌時，您的收入絕對不會下跌。

大多數的「終生收入年金」在未提款之前會提供红利，來增高退休金的提款金額，這對退休人員來說絕對是很棒的。張博士將討論如何在退休前將公司或個人的退休金轉到年金來增加退休後的收入。

某些年金產品也可以做資產轉移，它提供您終生收入，但當人過世時，受益人將可領回本金，這種可自己用，且不降低留給受益人的投資方式，非常適合亞裔人士的退休規劃及遺產規劃。

*註冊首席顧問透過獨立金融集團(IFG)提供證券及諮詢服務，IFG是註冊經紀交易商和註冊投資顧問，FINRA/SIPC成員。正昇財務顧問公司並非IFG附屬機構。投資者應了解投資並不能保證盈利或保本。正昇財務顧問公司不提供稅務或法律建議，我們會與您的會計師/法律顧問合作，幫助您制定適合您的計劃。所有年金合同保證，包括死亡撫卹金和年金支付率，均受發行保險公司的索賠支付能力和財務實力的約束。