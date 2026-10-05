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華府、維州賞楓高峰估在10月底 學者提追楓建議

特派員黃惠玲／綜合報導
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華府及維吉尼亞州今年賞楓高峰，大約要到10月底才會到來。(本報檔案照片)
華府及維吉尼亞州今年賞楓高峰，大約要到10月底才會到來。(本報檔案照片)

AI摘要

文章摘要整理：

專家預估華府與維州今年賞楓高峰約在10月底至11月初，雖然秋色可期，但受降雨分布影響，紅葉可能較不平均。

華府地區本周將迎來陰天、降溫及局部降雨，秋天氣息逐漸濃厚。隨著氣溫轉涼，不少民眾開始關心今年紅葉何時進入最佳觀賞期。林業專家預測，華府及維吉尼亞州今年仍可期待不錯的秋色，賞楓高峰預計要到10月底才會到來。

維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)森林生物學榮譽教授塞勒(John Seiler)表示，今年仍會有漂亮的秋葉，「無論如何，我們都會看到很好的秋色。」不過，今年各地紅葉狀況可能不像往年那麼平均。塞勒指出，由於部分地區降雨量不同，一些錯過風暴、雨水較少的地方，樹葉變色情況可能較為零散。

至於華府地區何時迎來最漂亮的秋色，他預測，「真正的高峰要到10月底才會出現。」

塞勒表示，如果從現在到10月底之間能獲得更多降雨，不僅有助於延長秋葉觀賞期，也可能使葉片色彩更加鮮豔。依照目前情況，維州今年較佳的賞楓期預計落在10月24日至11月第一個周末之間。

對於計畫開車前往外地追楓的民眾，塞勒提醒，不要只根據路邊少數幾棵樹的變色情況判斷整體秋色進度。停車場、人行道旁及高速公路沿線的樹木，經常受到土壤壓實、道路施工及其他環境壓力影響，因此不能準確反映大片森林的變色情況。

如果準備前往山區賞楓，他建議選擇蜿蜒曲折的山路。山區不同海拔及坡度，加上道路方向不斷改變，可以從朝南、朝北等不同角度觀察各種樹種，而不同樹種在秋季會呈現不同顏色，因此更容易欣賞到層次豐富的秋景。

塞勒預測，今年維州最值得期待的秋色可能出現在羅傑斯山(Mount Rogers)一帶。當地海拔最高約5000呎，較高海拔通常較早出現秋葉變色，也有機會呈現更豐富的紅、橙、黃色彩。

整體而言，華府地區雖然已逐漸感受到秋意，但目前距離紅葉最盛期仍有約一個月。想欣賞今年秋色的民眾，可將10月下旬至11月初列為主要賞楓時段，而未來幾周的降雨情況，也將影響今年紅葉的鮮豔程度與持續時間。

精華 FAQ

  • 林業專家預測，華府地區真正的紅葉高峰要到10月底才會出現，維州較佳賞楓期則約在10月24日至11月第一個周末之間。

  • 專家認為今年仍會有很好的秋色，但不同地區因降雨量差異，紅葉轉色可能不夠平均，有些地方會較零散，影響整體觀賞一致性。

  • 不要只看路邊少數樹木判斷整體秋色，因為那些樹常受環境壓力影響；若要賞景，最好選擇山區蜿蜒道路，高海拔地區也較早見到豐富色彩。

維州 維吉尼亞州 華府

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