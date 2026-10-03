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房貸升破7% 華府買家縮預算觀望 議價空間變大

特派員黃惠玲／綜合報導
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隨著30年期房貸利率突破7%，華府地區購屋族不僅縮減購屋預算，出價也更加謹慎。(...
隨著30年期房貸利率突破7%，華府地區購屋族不僅縮減購屋預算，出價也更加謹慎。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

華府房貸利率升破7%後，買家轉趨保守、預算下修，市場也從賣方主導逐步轉向買方較有議價空間的局面。

隨著30年期房貸利率突破7%，華府地區購屋族紛紛重新調整買房策略，不僅縮減購屋預算，出價也更加謹慎。房地產經紀人指出，儘管高利率加重購屋負擔，但隨著房屋銷售時間延長，買家開始取得更多議價空間，過去幾年由賣方主導的房市正逐漸出現轉變。

華府地區Compass房地產經紀人殷斯(Yannick Ince)表示，目前市場最大的變化，就是買家變得非常謹慎。雖然仍有不少民眾積極看房，但相較於過去賣方市場最熱絡的時期，買家已不再輕易加入競價行列。

另一方面，儘管市場上有一定數量的待售房屋，部分屋主因先前鎖定歷史低點的房貸利率，除非有迫切搬遷需求，否則不願出售現有住宅。

殷斯指出，許多屋主享有極低的房貸利率，因此不會只是為了換房而搬家。高利率也迫使部分買家降低預算，例如原本獲得銀行80萬元貸款預先核准的買家，如今可能將目標轉向70萬元出頭的房屋。

不過，房貸利率上升雖然削弱購屋負擔能力，卻也為買家創造過去較少見的談判機會。殷斯表示，目前開始出現買家以低於開價的價格成交，賣方也更願意提供優惠條件，例如負擔部分交易費用或提供其他補助，以促成交易。

此外，由於買家決策更加謹慎，部分房屋在市場上的待售時間，已較幾年前明顯延長。殷斯表示，消費者的觀望態度，是目前房市最顯著的變化之一。

高房貸利率與持續上漲的房價，也讓首次購屋族承受最大壓力。對於缺乏既有房屋資產、必須自行籌措頭期款的年輕買家而言，購屋門檻正不斷提高。為了實現購屋目標，部分買家開始尋求家人協助支付頭期款，或考慮購買能容納多代同堂的住宅，藉此分攤住房成本。

他說，華府地區房市正逐漸擺脫過去幾年多名買家競相出價、房屋迅速售出的傳統賣方市場。隨著市場逐步調整，部分地區的買家如今已取得較大的談判優勢。

精華 FAQ

  • 買家變得更謹慎，開始降低購屋預算、減少追價意願，出價不再像過去那樣積極競爭，顯示市場從搶房轉為觀望與比價。

  • 因為房屋銷售時間拉長，賣方為了促成交易更願讓步，買家可要求低於開價成交，或爭取賣方支付部分交易費用與補助。

  • 首次購屋族最辛苦，因缺乏既有房屋資產又要自行準備頭期款，門檻明顯升高，因此有人改求家人協助，或考慮多代同堂住宅。

華府 利率 房地產

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