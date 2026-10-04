華府帶薪家庭假縮水 12周砍至6周 醫療假減至10周

華府帶薪家庭假辦公室公布的新規，員工照顧重病家人的帶薪家庭假，將從原本12周縮減至6周。(pexels)

AI摘要 文章摘要整理： 華府因預算調整削減帶薪家庭假，重病家屬照顧假與醫療假期限縮短，育兒假則維持不變，受影響的私人企業員工將面臨更少的薪資補助。

華府 特區" rel="154638">華府特區 帶薪家庭假制度10月1日起大幅縮水。根據華府帶薪家庭假辦公室公布的新規定，員工照顧重病家人的帶薪家庭假，將從原本12周縮減至6周，每周最高給付也由1190元降至1100元。對需要照顧年邁父母或患病配偶的上班族而言，原本三個月的經濟保障，將縮短至一個半月。

這項調整源自華府市議會7月通過的2027財政年度預算配套法案。除了家庭假減半，員工因自身嚴重疾病申請的醫療假，也從12周縮短至10周；育兒假維持12周，產前假則維持兩周。

以最高給付計算，過去12周家庭假最多可領取1萬4280元，新制實施後，6周最多只能領取6600元，減少7680元；醫療假最高總給付則從1萬4280元降至1萬1000元，減少3280元。

為何私人企業也必須遵守？華府2016年通過普遍帶薪休假法，建立由雇主出資、政府管理的社會保險制度，讓員工在生育、罹患重病或照顧重病家人時，仍能獲得部分薪資補償。

符合規定的私人企業須按員工薪資的0.75%繳納帶薪家庭假稅，再由政府向符合資格的員工發放給付。員工無須自行繳費，最高90%的薪資替代率也維持不變。企業若另外提供更優厚的休假福利，仍可依自身政策辦理。

此次削減主要與華府政府的預算調整有關。市長包瑟(Muriel Bowser)原先提出更嚴格的削減方案，包括暫停新年度部分帶薪假申請。市議會最終保留申請管道，但縮短部分假別的給付期限。

不過，並非全美所有城市都有相同規定。美國聯邦家庭與醫療休假法(FMLA)主要保障符合資格的員工享有最多12周無薪假，部分州及華府則另行立法，建立各自的帶薪家庭假制度，休假長度、給付金額及資金來源均不相同。

華府新規主要適用於在特區工作的受保障私人企業員工，即使公司總部設在維吉尼亞州或馬里蘭州，也可能需要參與。聯邦政府、華府政府及部分其他機構員工則不適用。

對於10月1日前已提出、尚未完成審核的申請，官方尚未明確說明是否適用舊制，申請人可致電(202)899-3700查詢。