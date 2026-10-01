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馬州歐記健保費明年增長14.6％ 連2年雙位數漲幅

特派員黃惠玲／綜合報導
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馬州居民可透過「馬里蘭健康連結」(Maryland Health Connect...
馬州居民可透過「馬里蘭健康連結」(Maryland Health Connection)購買俗稱歐記健保的保險。(馬里蘭健康連結官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

馬里蘭州核准2027年個人健保平均調漲14.6%，連2年雙位數上漲，主因包括聯邦補助到期、醫療成本攀升與投保人口下降。

馬里蘭州自行購買個人健康保險的民眾，2027年將再度面臨雙位數保費上漲。馬州保險管理局(Maryland Insurance Administration)日前宣布，已核准2027年個人健康保險平均調漲14.6%，這也是連續第二年出現雙位數漲幅。

目前約有27萬4000名馬州居民，透過「馬里蘭健康連結」(Maryland Health Connection)購買「可負擔健保法」(ACA，俗稱歐記健保)保險。去年保費已平均上漲13.4%，主要原因之一是協助民眾降低保費的聯邦加強版保費稅收抵免(enhanced premium tax credits)於2025年12月到期，國會未能延長。

州政府核准的14.6%平均漲幅，甚至高於保險公司今年5、6月最初提出的13.7%。不過，保險公司之後在夏季修改申請，要求更大幅度調漲，因此州政府表示，最終核准幅度仍低於業者最新要求。

除個人保險外，小型企業團體保險2027年平均保費將上漲10.2%，主要受到住院醫療及處方藥成本增加影響；透過州保險市場購買的牙科保險平均上漲3%，低於業者要求的6.5%。

實際增加金額則因保險公司、方案、家庭人數及收入而異。州保險官員舉例，一個四口之家若購買Optimum Choice銅級方案，保費可能上漲3.5%，每月由975元增至1009元，增加34元；但購買CareFirst銅級方案的四口之家，每月保費可能增加302元，漲幅達17.2%。

上述估算尚未計入符合資格家庭可能取得的政府補助。州保險官員指出，醫療及其他生活成本持續上升，已迫使部分家庭改選保障較低的方案，甚至放棄保險。

數據顯示，馬里蘭健康連結投保人數已從去年的29萬4000人降至今年27萬4000人，減少約2萬人，預計下一年度還會繼續下降。保險監管機構指出，投保人口減少，也是保險公司要求大幅調高保費的原因之一。

精華 FAQ

  • 州保險管理局已核准2027年個人健康保險平均調漲14.6%，且這是連續第二年雙位數上漲。去年平均已先漲13.4%，顯示保費壓力持續擴大。

  • 主要原因包括聯邦加強版保費稅收抵免將於2025年12月到期、醫療與處方藥成本持續上升，以及投保人口減少導致保險公司分攤風險的基礎縮小。

  • 馬里蘭健康連結投保人數已從29萬4000人降至27萬4000人，未來可能再減少；不同保險公司與方案漲幅差異很大，例如四口之家每月可能多付34元到302元不等。

馬州 保費 歐記健保

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