柴油價格攀升、校車加油費超支 北維州公校尋求節流

每加侖柴油價格不斷上升，幾乎大城市價格都飆破6元。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 受能源市場波動影響，北維州多個學區校車柴油費用超出預算，學區正透過動用預備金、調整經費與提升營運效率來因應漲價壓力。

受美國與伊朗戰爭引發的能源市場波動影響，柴油價 格持續攀升，北維吉尼亞州多個學區的校車燃料支出大幅超出預算。費郡(Fairfax)、威廉王子郡(Prince William)及勞登郡(Loudoun)公立學校均表示，本學年柴油成本高於原先預期，部分學區可能需要動用預備金或調整其他預算，以填補燃料支出缺口。

根據美國汽車協會(AAA)資料，柴油價格已突破每加侖6元。雖然各學區通常透過與郡政府共同採購燃料，價格低於一般加油站，但仍無法避免市場漲價帶來的衝擊。

勞登郡公立學校交通主任戴維斯(Scott Davies)表示，學區目前支付的燃料價格雖然較低，但仍隨市場行情波動，去年9月編列預算時預估的價格，與今年實際支付的金額已有明顯落差。

勞登郡目前正逐步改用替代能源，校車車隊包括30輛丙烷校車、31輛電動校車及16輛汽油校車。然而，上周柴油支出仍比8月開學第一周增加3萬5000元。戴維斯坦言，面對突如其來的漲價，學區必須設法自行吸收額外成本。

維州 規模最大的費郡公立學校，擁有近1600輛柴油校車，每天行駛約8萬5000哩。學區表示，今年迄今平均每加侖柴油成本較去年高出近2元，9月中旬的價格也比7月上漲1.23元。

費郡學區指出，若燃料支出超出預算，交通部門將先在整體預算內調整；如果仍無法彌補缺口，則會動用適當的預備金。

威廉王子郡公立學校則有811輛柴油校車，每天行駛約3萬3812哩，尚未計入校外教學、體育活動及空車行駛里程。

該學區表示，柴油平均價格從6月每加侖3.91元，上漲至8月的4.48元，每加侖增加57美分，光是本學年第一個月，就額外支出約8萬3212元。

如果交通部門耗盡原編列的燃料預算，威廉王子郡學區將提出臨時追加預算申請，但所需經費必須從整體預算的其他項目重新調配。

面對持續上升的成本，各學區開始尋求節流措施。戴維斯表示，勞登郡正致力提高校車路線效率、減少車輛怠速時間，並優先考慮不影響學生的節支方案。若有必要，可能減少購買新校車。