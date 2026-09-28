華府台灣好食×華語好學國會登場 吸引逾400人
華府地區「2026年台灣好食×華語好學」系列活動日前走進美國國會，在華盛府德克森參議院辦公大樓舉辦台灣美食品嚐活動，吸引逾400名國會幕僚及工作人員參加，餐點不久即供應一空。
活動由巴城中文學校台灣華語文學習中心(TCML)主辦，在僑委會推動下，結合華語、美食及文化表演，並獲聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)支持及親自出席。駐美副代表楊懿珊、華府僑教中心主任黃正杰、國慶文化訪問團團長邱太三及馬州參議員林力圖(Clarence Lam)等也出席。
現場提供鹽酥雞、炒米粉、古早味紅茶、滷牛肉及刈包等台灣美食，受到賓客歡迎；FASCA-DC華府海外青年文化大使並協助介紹台灣料理及文化。
壓軸由來自台灣的十鼓擊樂團演出，讓國會工作人員在品嘗台灣味之餘，也感受台灣文化活力。主辦單位表示，希望透過華語學習、美食體驗及文化表演，以生活化方式促進台美文化交流。
活動在美國華盛頓德克森參議院辦公大樓舉行，主打台灣美食品嚐與文化交流，吸引逾400名國會幕僚及工作人員到場，餐點也很快被領取一空。 活動由巴城中文學校台灣華語文學習中心主辦，並在僑委會推動下進行；聯邦參議員范霍倫親自出席，駐美副代表楊懿珊等多位台美人士也到場。 現場提供鹽酥雞、炒米粉、滷牛肉等台灣美食，並由FASCA-DC協助介紹料理與文化，最後還有十鼓擊樂團演出，希望以生活化方式促進台美文化交流。
精華 FAQ
活動在美國華盛頓德克森參議院辦公大樓舉行，主打台灣美食品嚐與文化交流，吸引逾400名國會幕僚及工作人員到場，餐點也很快被領取一空。
活動由巴城中文學校台灣華語文學習中心主辦，並在僑委會推動下進行；聯邦參議員范霍倫親自出席，駐美副代表楊懿珊等多位台美人士也到場。
現場提供鹽酥雞、炒米粉、滷牛肉等台灣美食，並由FASCA-DC協助介紹料理與文化，最後還有十鼓擊樂團演出，希望以生活化方式促進台美文化交流。
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