華府台灣好食×華語好學國會登場 吸引逾400人

巴城中文學校臺灣華語文學習中心董事長白越珠(左一)與校長白寶珠(右一)頒發感謝狀給張克勤、路凱源兩位主廚。(主辦方提供)

華府 地區「2026年台灣好食×華語好學」系列活動日前走進美國國會，在華盛府德克森參議院 辦公大樓舉辦台灣美食品嚐活動，吸引逾400名國會幕僚及工作人員參加，餐點不久即供應一空。

活動由巴城中文學校台灣華語文學習中心(TCML)主辦，在僑委會推動下，結合華語、美食及文化表演，並獲聯邦參議員 范霍倫(Chris Van Hollen)支持及親自出席。駐美副代表楊懿珊、華府僑教中心主任黃正杰、國慶文化訪問團團長邱太三及馬州參議員林力圖(Clarence Lam)等也出席。

現場提供鹽酥雞、炒米粉、古早味紅茶、滷牛肉及刈包等台灣美食，受到賓客歡迎；FASCA-DC華府海外青年文化大使並協助介紹台灣料理及文化。

壓軸由來自台灣的十鼓擊樂團演出，讓國會工作人員在品嘗台灣味之餘，也感受台灣文化活力。主辦單位表示，希望透過華語學習、美食體驗及文化表演，以生活化方式促進台美文化交流。

台灣美食。(主辦方提供)

巴城中文學校臺灣華語文學習中心董事長白越珠白寶珠夫婦(左一、二)與參議員范霍倫(Chris Van Hollen，左三)以及馬里蘭州參議員林力圖。(主辦方提供)

台灣十鼓擊樂團演出。(主辦方提供)