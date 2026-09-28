華府糧食券錯付率高達18.66% 居全美第2

華府2025會計年度「補充營養援助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)付款錯誤率高達18.66%。(路透)

聯邦農業部 (USDA)最新資料顯示，華府 2025會計年度「補充營養援助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)付款錯誤率高達18.66%，在全美53個州及地區計畫中排名第二，僅低於阿拉斯加州 的23.15%，也明顯高於全國平均的10.62%。

根據農業部公布的各州SNAP付款錯誤率資料，華府18.66%的錯誤率中，15.33%屬於「超額付款」(overpayment)，也就是受益人收到的補助高於應得金額；另有3.33%屬於「不足付款」(underpayment)，即實際發放金額低於應得補助。

換言之，華府超過八成的付款錯誤來自多發補助，而非少發。全美錯誤率最高的阿拉斯加州，23.15%的錯誤率中，有20.58%為超額付款、2.57%為不足付款；排名第三的新墨西哥州錯誤率16.81%，其中15.76%為超額付款、1.06%為不足付款。

相較之下，全美SNAP平均付款錯誤率10.62%，其中超額付款占9.28%，不足付款占1.33%。華府不僅整體錯誤率遠高於全國平均，3.33%的不足付款率也超過全國平均兩倍。

與鄰近地區相比，華府錯誤率同樣偏高。維吉尼亞州為12.32%，馬里蘭州為13.08%，分別比華府低逾6個及5個百分點。

其他錯誤率較高的州包括德拉瓦州16%、喬治亞州15.21%、伊利諾州14.67%及俄勒岡州14.14%。共有19州的錯誤率達10%以上；若將華府及關島等地區納入，53個受審查的SNAP計畫中共有21個超過10%。

農業部指出，2025會計年度全美SNAP不當付款(improper payments)總額約101億元。不過，聯邦政府並未公布各州或地區分別涉及多少金額，因此無法由18.66%的錯誤率直接推算華府實際錯發多少補助。

值得注意的是，付款錯誤並不等同詐欺。SNAP的「付款錯誤率」是衡量符合資格家庭是否收到正確補助金額的行政指標，可能涉及收入、家庭人口或其他資格資料計算錯誤，以及行政處理問題。

今年聯邦政府通過的H.R. 1，進一步把SNAP付款錯誤率與州政府承擔的補助成本掛鉤。依農業部公布的規定，錯誤率達6%以上的州或地區，未來可能必須負擔部分SNAP福利支出，比例依錯誤率分為5%、10%或15%，相關制度預計自2028會計年度、即2027年10月1日起逐步實施。

此外，錯誤率達6%以上的地區必須向農業部提出「改善行動計畫」(corrective action plan)，說明造成付款錯誤的原因及改善措施。華府目前18.66%的錯誤率比6%門檻高出逾12個百分點，未來如何降低錯誤率，以及新制實施後可能增加多少地方政府財政負擔，將成為華府SNAP計畫面臨的重要課題。